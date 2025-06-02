Havalimanında yolcunun valizinden çıkanlar dehşete düşürü

Hindistan'ın Mumbai kentindeki Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı'nda Tayland'dan gelen yolcunun valizinde 48 zehirli yılan ile 5 kaplumbağa ele geçirildi.

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Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Bangkok'tan Mumbai'ye gelen yolcu, havalimanında durduruldu.

Yolcunun valizinde yapılan aramada aralarında son derece zehirli 3 örümcek kuyruklu engerek türünün de olduğu 48 yılan ile 5 Asya yaprak kaplumbağası bulundu.

Yaban Hayatı Koruma Yasası kapsamında yılan ve kaplumbağaların getirildikleri ülkeye geri götürülmesine karar verildi.