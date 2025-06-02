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HABER /  DÜNYA

Havalimanında yolcunun valizinden çıkanlar dehşete düşürü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Havalimanında yolcunun valizinden çıkanlar dehşete düşürü

Hindistan'ın Mumbai kentindeki Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı'nda Tayland'dan gelen yolcunun valizinde 48 zehirli yılan ile 5 kaplumbağa ele geçirildi.

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Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Bangkok'tan Mumbai'ye gelen yolcu, havalimanında durduruldu.

Yolcunun valizinde yapılan aramada aralarında son derece zehirli 3 örümcek kuyruklu engerek türünün de olduğu 48 yılan ile 5 Asya yaprak kaplumbağası bulundu.

Yaban Hayatı Koruma Yasası kapsamında yılan ve kaplumbağaların getirildikleri ülkeye geri götürülmesine karar verildi.

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