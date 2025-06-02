Ros Hebil, Bodrum’un En Seçkin 5 Projesi Arasında Yerini Aldı

İngiltere’nin prestijli lüks yaşam ve seyahat dergisi Luxury Lifestyle Magazine editörlerinin seçimiyle Ros Hebil, Bodrum’un en seçkin 5 yaşam projesi arasında gösterildi.

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Bodrum’un doğal güzellikleri ve yüksek yaşam standartlarıyla öne çıkan en değerli bölgelerinden Hebil Koyu’nda konumlanan Ros Hebil, uluslararası basında da ilgi görüyor. İngiltere’nin prestijli lüks yaşam ve seyahat dergisi Luxury Lifestyle Magazine editörlerinin seçimiyle Ros Hebil, Bodrum’un en seçkin 5 yaşam projesi arasında gösterildi.

Hebil’de Ayrıcalıklı Bir Başlangıç

Hebil’e özgü endemik bitkiler ve doğal taş formlarıyla bütünleşik bir yapıya sahip Ros Hebil, yalnızca bir villa projesi değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesinin dışavurumu. Bodrum’un en özel koylarından Hebil’de, özel bir koy ve plaja sahip proje, sakinlerine dört mevsim boyunca doğayla iç içe, izole ve huzurlu bir yaşam deneyimi sunuyor.

Ros Hebil'de yer alan 17 adet villa da, panoramik deniz manzarasına sahip. Mimaride uygulanan “görsel süreklilik” ilkesi sayesinde hiçbir villa diğerinin manzarasını kapatmıyor. Böylece her ev, Ege’nin sonsuz maviliğini kesintisiz bir şekilde izleme imkânı sunuyor. Villaların her biri müstakil yapıda ve özel yüzme havuzuna sahip olarak tasarlandı. Bu özellik, hem mahremiyeti hem de konforu maksimum düzeye taşıyor.

İncelikli Bir Yaşam Sanatı

Projedeki yaşam alanları, boyutları 375 ile 510 m2 arasında değişen büyüklükleri ailelere hitap ediyor. Villaların içerisinde yer alan özel avlular, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan evlere karakter katıyor. Geniş iç mekânlar, ferah tavan yükseklikleri ve akıllı yerleşim planlarıyla, sakinlerine yaz-kış konforlu bir yaşam sunuyor. Tüm villalar, akıllı ev sistemleriyle teknolojiyi günlük yaşama entegre ediyor.

Ros Hebil, Bodrum’un zarafetle buluştuğu nokta.