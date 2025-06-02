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Adana'da korkunç iş kazası! Makine mühendisi öldü

Adana'da korkunç iş kazası! Makine mühendisi öldü

Adana'nın Kozan ilçesindeki fabrikadaki sac kesimi sırasında fırlayan parça makine mühendisi Ahmet Bingöl'e isabet etti. 28 yaşındaki mühendis, kurtarılamadı.

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Kozan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada sac kesimi sırasında fırlayan parça, makine mühendisi Ahmet Bingöl'ün (28) vücuduna isabet etti.

Ağır yaralanan Bingöl, çalışma arkadaşları tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bingöl kurtarılamadı. Bingöl'ün cenazesi morga konuldu.

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