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Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: İhracatta en yüksek aylık rekor kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: İhracatta en yüksek aylık rekor kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Bolat, "İhracat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 24,8 milyar dolarla en yüksek aylık rekoru kırdı." dedi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın açıklamaları şu şekilde: “2025 yılı Mayıs ayında ihracatımız 24 milyar 800 milyon doları geçmiştir. Bu rakam yüzde 2.7’lik bir artışı ifade etmektedir. Geçen yılın mayısı son rekordu orada da 24 milyar 182 milyon dolarlık tarihi rekor vardı. Yine bir mayıs ayında aylık ihracat rekorunu ve mayıs rekorunu kırmış bulunuyoruz.

Geçen sene mayıs ayı da bu sene mayıs ayı da şampiyonlukların ayı oldu. İhracat rekoru geçen yıl mayısta ve bu yıl mayısta kırılmış oldu.

Bir ay önce nisanda da 1.5 milyar dolarlık artışımız vardı nisan rekoru kırmıştık. Burada da nisana kıyasla 4 milyar dolar bir net artış sağlamış olduk. Bu başarıda tabi ki bir takım çalışmasının eseri vardır. Ticaret Bakanlığı olarak aldığımız tedbirler uyguladığımız politikalar, ihracatçılarımızın zor şartlarda içeride ve yurt dışında yoğu rekabet şartlarındaki büyük gayretleri sonucu bu başarı elde edilmiştir. 

İlk 5 ayın 4’ünde ihracatımızı artırdık. Bir tek şubatta 314 milyon dolar düşük kaldık. Sebebi geçen yıl şubat 29 çekti, bu yıl şubat 28 gün çekti. Bunun etkisi oldu.

Ayrıntılar gelecek...

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