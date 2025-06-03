Memur ve emekli zam oranı düştü! Mayıs enflasyonu sonrası işte zam oranları
2025 Temmuz zammı için memur ve emeklinin gözü Mayıs ayı enflasyon verisindeydi. Bugün Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklandı ve memur ile emeklinin zam oranında 5 ay netleşmiş oldu. Mayıs Enflasyonuna ilişkin beklenti yüzde 2 civarında olacağı yönündeydi ancak TÜİK daha düşük bir rakam açıkladı. İşte açıklanan enflasyon verisi ve memur emekli zam oranı...
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur ve emekliyi doğrudan ilgilendiren 2025 yılı mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, mayıs ayında yüzde 1,53 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 35,41 olarak hesaplandı. Beklenti anketinde Mayıs enflasyonu yüzde 2.10 civarında çıkmıştı. Enflasyonun beklentinin altında gelmesi, memur ve emeklinin zam oranına doğrudan etki ediyor.
Emekli zammı ne kadar olur?
Emekli maaşlarının zam oranı, Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart’ta yüzde 2,46, Nisan’da ise yüzde 3 artış göstermişti. Mayıs ayında açıklanan enflasyon verisi yüzde 1.53 oldu. Bu durumda SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı zammı yüzde 15,09 olarak kesinleşti. Son bir aylık veri de buna eklenecek.
Emeklinin zam oranı tahminlerin altına indi
Şu ana kadar açıklanan verilere bakıldığında emeklinin yüzde 18 oranında zam alması artık ihtimal dahilinde değil. Tahminler yüzde 17'nin altına inmiş durumda.
Memur enflasyon farkı zammı
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.