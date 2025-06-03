Memur ve emekli zam oranı düştü! Mayıs enflasyonu sonrası işte zam oranları

Emekli zammı ne kadar olur?

Emekli maaşlarının zam oranı, Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat’ta yüzde 2,27, Mart’ta yüzde 2,46, Nisan’da ise yüzde 3 artış göstermişti. Mayıs ayında açıklanan enflasyon verisi yüzde 1.53 oldu. Bu durumda SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı zammı yüzde 15,09 olarak kesinleşti. Son bir aylık veri de buna eklenecek.