Et ve Süt Krumu zam yaptı! ESK kıyma ve et fiyatları bakın kaç lira oldu

Kurban bayramı arefesinde Et v Süt Kurumu'ndan zam haber geldi. ESK marketlerinde hem et hem de kıyma fiyatları zamlandı. Etin kilosu 335 liraya, kıymanın kilosu 430 liraya yükseldi.Abone ol
Et ve Süt Kurumu (ESK), kıyma ve ete zam yaptı. ESK marketlerde kıyma kilosu, 320 liradan 335 liraya çıktı. ESK’nın et verdigi PERDER üyesi marketlerde de kıyma, 410 liradan 430 liraya yükseldi.
Kuşbaşı etin fiyatı
ESK'nın marketlerinde kuşbaşının kilosu, 360 TL'den 375 TL'ye yükseldi. ESK’nın et verdigi PERDER üyesi marketlerde 430 TL'den 450 TL'ye çıktı.