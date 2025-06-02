Et ve Süt Krumu zam yaptı! ESK kıyma ve et fiyatları bakın kaç lira oldu

Motorin ve LPG almayın bekleyin indirim ne zaman ve bakın litresi kaç lira olacak

OPET, 2025'in ilk çeyreğinde sektörünün en çok büyüyen markası oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu: İhracatta en yüksek aylık rekor kırıldı

Mayıs enflasyonu ne kadar? Memur enflasyon farkı ve emekli zammını netleştirecek