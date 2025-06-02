Motorin ve LPG almayın bekleyin indirim ne zaman ve bakın litresi kaç lira olacak

Motorin ve LPG fiyatlarına bu hafta indirim var. Motorinin litresinde 1 lirayı bulan indirim cuma günü geliyor. LPG fiyatlarındaki indirim de litrede 1.07 lira olacak. Benzinin litre fiyatı için şu anda indirim ihtimali ise bulunmuyor. Temmuz ayında ise benzin, motorin ve LPG ücretlerine kallavi bir ÖTV zammı geliyor. İşte benzin motorin ve LPG'nin güncel litre fiyatı ve gelecek olan indirim:

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Kurban bayramı arefesinde güzel bir indirim haberi var. Akaryakıt fiyatlarında bu hafta indirim bekleniyor. İndirim motorin ve LPG grubunda olacak. Depoları doldurmak için perşembe ve cuma günün bekleyin.

Motorin indirimi ne zaman ne kadar?

Motorinin litre fiyatına beklenen indirim 1 lira olacak. Motorin indirimi 6 Haziran cuma günü pompaya yansıyacak.

LPG indirimi ne zaman ne kadar?

LPG indirimi 5 Haziran perşembe günü yapılacak. LPG'deki indirim 1 lira 7 kuruş olacak. Şimdilik benzin için indirim ihtimali bulunmuyor.

Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa yakası : Benzin: 46.84 TL, Motorin: 46.12 TL, LPG: 26.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin: 46.70 TL, Motorin: 46.00 TL, LPG: 25.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları : Benzin: 47.50 TL, Motorin: 46.96 TL, LPG: 26.09 TL

İzmir akaryakıt fiyatları: Benzin: 47.84 TL, Motorin: 47.30 TL, LPG: 26.04 TL

Temmuz'da benzin, motorin LPG'ye ÖTV zammı gelecek

Temmuzda, akaryakıttaki ÖTV tutarları, yurt içi üretici fiyat endeksinde (ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında artacak. ÜFE, bu dönemde yüzde 13 olursa benzinin litre fiyatına gelecek 1 lira 87 kuruş olacak. Motorinin litre fiyatı da 1,75 lira artacak. LPG fiyatları da zamlanacak ve tahminlere göre 80 kuruş artış olacak.