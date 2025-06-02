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Anadolu Efes, Sarper David Mutaf'ı kadrosuna kattı

Anadolu Efes, Sarper David Mutaf'ı kadrosuna kattı

Anadolu Efes, Bursaspor Yörsan forması giyen 22 yaşındaki milli basketbolcu Sarper David Mutaf'ı transfer etti.

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Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasına göre guard-forvet pozisyonunda görev yapan oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe Beko altyapısında yetişen David Mutaf, 2018 yılında Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 16 Yaş Altı Milli Takımı ile üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Anadolu Efes, Sarper David Mutaf'ı kadrosuna kattı - Resim: 0

2022-23 sezonunda İspanyol ekibi Gran Canaria ile Eurocup'ta şampiyonluk sevinci yaşayan genç oyuncu, 2023-24 sezonunun başında Bursaspor Yörsan'a transfer oldu.

Bu sezon Europe Cup'ta 6 maçta 12,3 sayı, 5,3 ribaunt ve 2,8 asist ortalamalarıyla mücadele eden Mutaf, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 30 karşılaşmada 12,0 sayı, 2,9 ribaunt ve 1,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

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