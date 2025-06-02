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Düğünde vahşet! Önce kaçtı sonra teslim oldu, ifadesinde bakın ne dedi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Düğünde vahşet! Önce kaçtı sonra teslim oldu, ifadesinde bakın ne dedi

Kağıthane'de düğün salonunda tartışma yaşadığı kişiyi kafasına taşla vurarak öldüren şüpheli, polise teslim oldu.

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Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde bir düğüne katılan Mehmet G. (72) ile B.G. (32) arasında düğün salonunda tartışma çıktı.

Sokağa taşan tartışma kavgaya dönüşünce B.G. yerden aldığı taşla Mehmet G'nin kafasına vurdu. Mehmet G. ağır yaralanırken, B.G. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet G. hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin yakalamak için çalışma başlattığı şüpheli, sabaha karşı polis merkezine teslim oldu. Şüpheli B.G'nin ilk ifadesinde, Mehmet G. kendisine küfür ettiği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

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