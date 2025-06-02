Türkiye Finans'ta üst düzey atamalar! Saudi National Bank'ın...

Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Saudi National Bank'ın (SNB) Hazine Grup Başkanı Fawaz Abdullah M Althumairi getirildi.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans Katılım Bankası'nın yönetim kurulunda üst düzey atamalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Fawaz Abdullah M Althumairi, Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Türkiye Finans'ın yeni Yönetim Kurulu üyeleri SNB Grubu'nun iştiraki olan ITQAN Quality and Business Solutions'da Üst Yönetici (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Saad Ali Alabdali ile SNB'nin Perakende Kredi Riskinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Issa Saleh Alhurimmees oldu.