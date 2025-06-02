BIST 9.034
DOLAR 39,19
EURO 44,78
ALTIN 4.216,33
HABER /  EKONOMİ

Türkiye Finans'ta üst düzey atamalar! Saudi National Bank'ın...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye Finans'ta üst düzey atamalar! Saudi National Bank'ın...

Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Saudi National Bank'ın (SNB) Hazine Grup Başkanı Fawaz Abdullah M Althumairi getirildi.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans Katılım Bankası'nın yönetim kurulunda üst düzey atamalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Fawaz Abdullah M Althumairi, Türkiye Finans Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Türkiye Finans'ın yeni Yönetim Kurulu üyeleri SNB Grubu'nun iştiraki olan ITQAN Quality and Business Solutions'da Üst Yönetici (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Saad Ali Alabdali ile SNB'nin Perakende Kredi Riskinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Issa Saleh Alhurimmees oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
YPG temsilcisi kadının ABD'li subayla cinsel ilişki videosu ifşa olunca...
YPG temsilcisi kadının ABD'li subayla cinsel ilişki videosu ifşa olunca...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: İhmal değilse büyük bir ihanettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: İhmal değilse büyük bir ihanettir
Rusya Ukrayna barış görüşmeleri İstanbul Çırağan Sarayı'nda başladı
Rusya Ukrayna barış görüşmeleri İstanbul Çırağan Sarayı'nda başladı
ING Türkiye'den yeni iletişim platformu
ING Türkiye'den yeni iletişim platformu
Victor Osimhen 5 yıllık sözleşme istedi! Gözler Galatasaray yönetiminde
Victor Osimhen 5 yıllık sözleşme istedi! Gözler Galatasaray yönetiminde
Anadolu Efes, Sarper David Mutaf'ı kadrosuna kattı
Anadolu Efes, Sarper David Mutaf'ı kadrosuna kattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Azerbaycan enerji alanında birçok başarıya imza attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Azerbaycan enerji alanında birçok başarıya imza attı
Üniversite öğrencisi Emirhan'ın şüpheli ölümü! Staj yaptığı fabrikaya gitmeyince...
Üniversite öğrencisi Emirhan'ın şüpheli ölümü! Staj yaptığı fabrikaya gitmeyince...
Bayramda trafik önlemleri Yerlikaya duyurdu! Otobüslerde 2 yenilik
Bayramda trafik önlemleri Yerlikaya duyurdu! Otobüslerde 2 yenilik
Düğünde vahşet! Önce kaçtı sonra teslim oldu, ifadesinde bakın ne dedi
Düğünde vahşet! Önce kaçtı sonra teslim oldu, ifadesinde bakın ne dedi
Eski Çatalca müftüsü "Kocaeli tayini iptal edildi" deyip yeni görevini duyurdu
Eski Çatalca müftüsü "Kocaeli tayini iptal edildi" deyip yeni görevini duyurdu
DEVA Parti kurucusu Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası
DEVA Parti kurucusu Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası