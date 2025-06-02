BIST 9.034
DOLAR 39,19
EURO 44,78
ALTIN 4.216,33
HABER /  DÜNYA

Rusya Ukrayna barış görüşmeleri İstanbul Çırağan Sarayı'nda başladı

Rusya Ukrayna barış görüşmeleri İstanbul Çırağan Sarayı'nda başladı

İSTANBUL Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin ikinci turuna ev sahipliği yapıyor. Çırağan Sarayı'ndaki görüşmeye ilk gelen Ukrayna heyeti oldu, ondan 5 dakika sonra da Rusya heyeti giriş yaptı.

Abone ol

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı için heyetler İstanbul'da bir araya geldi. Barış görüşmelerinin ikinci turuna bu kez Çırağan Sarayı ev sahipliği yapıyor. 

Rusya Ukrayna barış görüşmeleri İstanbul Çırağan Sarayı'nda başladı - Resim: 0

Çırağan Sarayı'ndaki barış görüşmesine ilk gelen heyet Ukrayna tarafı oldu. Kısa bir süre sonra da Rusya heyeti saraya giriş yaptı. 

Rusya Ukrayna barış görüşmeleri İstanbul Çırağan Sarayı'nda başladı - Resim: 1

Rusya heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kendinizi kötü hissediyorsanız sebebi güneşteki büyük patlama olabilir
Foto Galeri Kendinizi kötü hissediyorsanız sebebi güneşteki büyük patlama olabilir Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ING Türkiye'den yeni iletişim platformu
ING Türkiye'den yeni iletişim platformu
Victor Osimhen 5 yıllık sözleşme istedi! Gözler Galatasaray yönetiminde
Victor Osimhen 5 yıllık sözleşme istedi! Gözler Galatasaray yönetiminde
Anadolu Efes, Sarper David Mutaf'ı kadrosuna kattı
Anadolu Efes, Sarper David Mutaf'ı kadrosuna kattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Azerbaycan enerji alanında birçok başarıya imza attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Azerbaycan enerji alanında birçok başarıya imza attı
Üniversite öğrencisi Emirhan'ın şüpheli ölümü! Staj yaptığı fabrikaya gitmeyince...
Üniversite öğrencisi Emirhan'ın şüpheli ölümü! Staj yaptığı fabrikaya gitmeyince...
Bayramda trafik önlemleri Yerlikaya duyurdu! Otobüslerde 2 yenilik
Bayramda trafik önlemleri Yerlikaya duyurdu! Otobüslerde 2 yenilik
Düğünde vahşet! Önce kaçtı sonra teslim oldu, ifadesinde bakın ne dedi
Düğünde vahşet! Önce kaçtı sonra teslim oldu, ifadesinde bakın ne dedi
Eski Çatalca müftüsü "Kocaeli tayini iptal edildi" deyip yeni görevini duyurdu
Eski Çatalca müftüsü "Kocaeli tayini iptal edildi" deyip yeni görevini duyurdu
DEVA Parti kurucusu Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası
DEVA Parti kurucusu Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası
Motorin ve LPG almayın bekleyin indirim ne zaman ve bakın litresi kaç lira olacak
Motorin ve LPG almayın bekleyin indirim ne zaman ve bakın litresi kaç lira olacak
Huawei'den Babalar Günü'ne özel kampanya
Huawei'den Babalar Günü'ne özel kampanya
TÜİK açıkladı: Tiyatro ve sinema seyircisinde ciddi artış
TÜİK açıkladı: Tiyatro ve sinema seyircisinde ciddi artış