Rusya Ukrayna barış görüşmeleri İstanbul Çırağan Sarayı'nda başladı

İSTANBUL Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin ikinci turuna ev sahipliği yapıyor. Çırağan Sarayı'ndaki görüşmeye ilk gelen Ukrayna heyeti oldu, ondan 5 dakika sonra da Rusya heyeti giriş yaptı.

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Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı için heyetler İstanbul'da bir araya geldi. Barış görüşmelerinin ikinci turuna bu kez Çırağan Sarayı ev sahipliği yapıyor.

Çırağan Sarayı'ndaki barış görüşmesine ilk gelen heyet Ukrayna tarafı oldu. Kısa bir süre sonra da Rusya heyeti saraya giriş yaptı.

Rusya heyetine Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor.