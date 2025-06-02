ING Türkiye'den yeni iletişim platformu

ING Türkiye, yeni iletişim platformuyla, dijital banka konumlanmasını ve sektöre yön veren marka hikayesini güçlendirmeyi hedefliyor.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, "Sen, hayatını yaşa." söylemiyle insanların hayatında bankacılığın daha az yer tutması gerektiğine işaret eden ING Türkiye, "Aslan gibi banka, arkanda." söylemiyle de bankacılığı zahmetsiz hale getirerek hayatlarında istediklerini yapabilmeleri için müşterilerinin yanında olduğunu vurguluyor.

Bu doğrultuda hazırlanan reklam filmiyle ING Türkiye, günlük yüksek faiz kazandıran "Turuncu Hesap"ın özelliklerini, kazandıran ürünlerini, dijital çözümlerini ve zahmetsiz bankacılık anlayışını öne çıkarıyor. Hayatı kolaylaştırmayı hedefleyen banka, müşterilerinin güvenle sırtını yaslayabileceği bir çözüm ortağı olduğunu gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye İletişim ve Marka Deneyimi Grup Direktörü Gökçe Say, amaçlarının, müşterilerin iş ve özel yaşamlarında bir adım önde olmalarını mümkün kılmak olduğunu belirtti.

Bu amaç doğrultusunda kendilerini kazandıran dijital banka olarak konumladıklarını, zahmetsiz bankacılık hizmetleriyle müşterilerin en büyük destekçilerinden biri olmayı hedeflediklerini aktaran Say, yeni iletişim platformuyla, bu yaklaşımı daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Dijitalleşmenin ve yaşanan hızlı değişimlerin etkisiyle bankacılık deneyiminin her gün yeniden tanımlandığına işaret eden Say, şunları kaydetti:

"Asıl değer oluşumu, müşterilerimizi güçlendiren ve destekleyen bir çözüm ortağı olmaktan geçiyor. Müşterilerimize 'Sen hayatını yaşa.' ve 'Aslan gibi banka, arkanda.' diyerek, finansal hizmetler sunan bir kurum olmaktan öte, hayatlarında istediklerini yapabilmeleri için onları destekleyen, cesaretlendiren ve güven veren bir yol arkadaşı olduğumuzu vurguluyoruz."

Muhabir:Oktay Özdemir