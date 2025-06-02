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Panathinaikos-Olympiakos 3. maçı ertelendi hükümetten 'askıya alınacak' uyarısı

Panathinaikos-Olympiakos 3. maçı ertelendi hükümetten 'askıya alınacak' uyarısı

Panathinaikos AKTOR ile Olympiakos arasında 4 Haziran Çarşamba günü oynanması gereken Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisinin 3. maçı, güvenlik gerekçesiyle ertelendi. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, "Durum değişmezse bu yılki şampiyona kalıcı olarak askıya alınacaktır" dedi.

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Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hükümet, profesyonel sporlarda yeri olmayan şiddet olgusuna son vermek amacıyla 15 ay önce bir dizi yasa girişimi ve karara imza attı. Dünkü görüntüler, uzun yıllardır profesyonel seviyede birçok başarıya imza atan iki takım adına profesyonel sporları onurlandırmıyor. Cezai ve disiplin anlamında sorumlular tespit edilerek yasa tam olarak uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Hükümetin, iki kulübün sahiplerini bakanlığa çağırarak bu duruma son verilmesi konusunda açık uyarılarda bulunduğunu kaydeden Marinakis, "4 Haziran Çarşamba günü yapılması planlanan final serisinin üçüncü maçı ertelendi. Durum değişmezse bu yılki şampiyona kalıcı olarak askıya alınacaktır. Hükümet, statlarda, üniversitelerde veya herhangi bir yerde ortaya çıkabilecek şiddet ve suç olgularına karşı hiçbir hoşgörüsü olmadığını sözlerle değil, eylemlerle kanıtlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Barış ve Dostluk Salonu'nda gergin bir atmosferde oynanan mücadelede Panathinaikos AKTOR'u 91-83 yenen Olympiakos, final serisinde durumu 1-1'e getirmişti.

Karşılaşmadan önce yaşanan olaylar gerekçesiyle Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ile ailesi, salondan çıkarılmıştı.

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, maç sırasında rakip takım taraftarlarının Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratına sert tepki göstermişti. Ataman, maçın sonlarında ikinci teknik faulü alarak oyundan ihraç edilmişti.

Olympiakos Kulübü Başkanı Panagiotis Angelopoulos ise Giannakopoulos ve Ergin Ataman'ın davranışlarının kabul edilemez olduğunu dile getirmişti.

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