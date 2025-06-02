BIST 9.072
DOLAR 39,18
EURO 44,81
ALTIN 4.230,74
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da bir kişi eski nişanlısını tabancayla vurup kaçtı

Bursa'da bir kişi eski nişanlısını tabancayla vurup kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hakan M., Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda karşılaşıp tartıştığı eski nişanlısını tabancayla vurduktan sonra kaçtı. Bacağından yaralanan A.Y. tedavi altına alındı.

Abone ol

Hakan M. (36), Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda eski nişanlısı A.Y. (29) ile karşılaştı. Burada çıkan tartışma sonrasında Hakan M, yanında bulunan tabancayla A.Y'ye ateş etti.

Bacağından yaralanan A.Y, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Özgür Özel'den grev açıklaması: Kimse işçiye laf söylememizi beklemesin ama...
CHP lideri Özgür Özel'den grev açıklaması: Kimse işçiye laf söylememizi beklemesin ama...
Arnavutköy'de mezarlıkta erkek bebek cesedi bulundu! Gözaltına alınan şoke etti
Arnavutköy'de mezarlıkta erkek bebek cesedi bulundu! Gözaltına alınan şoke etti
Panathinaikos-Olympiakos 3. maçı ertelendi hükümetten 'askıya alınacak' uyarısı
Panathinaikos-Olympiakos 3. maçı ertelendi hükümetten 'askıya alınacak' uyarısı
Numan Kurtulmuş'tan DEM'e komisyon ziyareti
Numan Kurtulmuş'tan DEM'e komisyon ziyareti
Ünlü iş insanı Uğur Yurdakul vefat etti!
Ünlü iş insanı Uğur Yurdakul vefat etti!
En çok altın alan il bakın neresi? Gram altın fiyatı bugün yeniden yükseldi
En çok altın alan il bakın neresi? Gram altın fiyatı bugün yeniden yükseldi
Türkiye Finans'ta üst düzey atamalar! Saudi National Bank'ın...
Türkiye Finans'ta üst düzey atamalar! Saudi National Bank'ın...
YPG temsilcisi kadının ABD'li subayla cinsel ilişki videosu ifşa olunca...
YPG temsilcisi kadının ABD'li subayla cinsel ilişki videosu ifşa olunca...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: İhmal değilse büyük bir ihanettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: İhmal değilse büyük bir ihanettir
Rusya Ukrayna barış görüşmeleri İstanbul Çırağan Sarayı'nda başladı
Rusya Ukrayna barış görüşmeleri İstanbul Çırağan Sarayı'nda başladı
ING Türkiye'den yeni iletişim platformu
ING Türkiye'den yeni iletişim platformu
Victor Osimhen 5 yıllık sözleşme istedi! Gözler Galatasaray yönetiminde
Victor Osimhen 5 yıllık sözleşme istedi! Gözler Galatasaray yönetiminde