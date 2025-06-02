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Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'ten veda mesajı! Taraftara teşekkür etti

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'ten veda mesajı! Taraftara teşekkür etti

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic, Instagram hesabından veda mesajı yayınladı. "Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak." diyen Tadic, taraftara teşekkür etti.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sırp futbolcu, Fenerbahçe'de unutulmaz iki yıl yaşadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Bu muhteşem kulübe veda etme zamanı geldi. Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak.

Takım arkadaşlarıma, teknik kadroya ve perde arkasında çalışan herkese minnettarım. Desteğiniz ve özveriniz benim için her şey demekti. İnanılmaz taraftarlarımız, maçlardaki tutkunuz, sevginiz ve enerjiniz için teşekkür ederim. Birlikte yaşadığımız anları asla unutmayacağım. Fenerbahçe'ye gelecekte başarı ve mutluluk diliyorum. Her zaman tüm kalbimle destekçiniz olacağım."

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