Mezar üstünde bulunan bebek esrarı çözüldü! Annesi meğer öğrenciymiş ifadesi çıktı

İstanbul'da, mezarlıkta çalışan güvenlik görevlisi tarafından bir mezarın üzerinde bulunan ölü bebeğin sırrı çözüldü. Yapılan çalışmalarda ölü bulunan bebeğin 20 yaşındaki annesi Aynur Ç. ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen S.A. gözaltına alındı. Bebeğin bir haftalık ve erkek olduğu belirlenirken, olayla ilgili iki şüpheli 'Kasten Öldürme Suçundan' adliyeye sevk edildi. Annenin ifadesi şaşırtıcıydı. Genç kızın bebeği bıraktığı mezar da meğer babasınınmış... İşte tuhaf olay: