Mezar üstünde bulunan bebek esrarı çözüldü! Annesi meğer öğrenciymiş ifadesi çıktı
İSTANBUL'da mezarlığın üstünde bulunan bebek cesedinin esrarı çözüldü. Bebeğin evlilik dışı ilişkiden dünyaya geldiği belirlendi. Bebeğin annesi özel üniversitede öğrenci çıkarken, babasının kimliği de belirlendi. Bebeğin hem annesi hem babası gözaltına alındı. Annenin hastaneden bebekle kaçış anı ve ifadesi ortaya çıktı.
İstanbul'da, mezarlıkta çalışan güvenlik görevlisi tarafından bir mezarın üzerinde bulunan ölü bebeğin sırrı çözüldü. Yapılan çalışmalarda ölü bulunan bebeğin 20 yaşındaki annesi Aynur Ç. ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen S.A. gözaltına alındı. Bebeğin bir haftalık ve erkek olduğu belirlenirken, olayla ilgili iki şüpheli 'Kasten Öldürme Suçundan' adliyeye sevk edildi. Annenin ifadesi şaşırtıcıydı. Genç kızın bebeği bıraktığı mezar da meğer babasınınmış... İşte tuhaf olay:
İstanbul'da kan donduran olay, 3 gün önce öğle saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre mezarlıkta çalışan güvenlik görevlisi, kontrol için devriye attığı sırada bir mezarın üzerinde bebek cesedi buldu.
Görevlinin durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu cesedin, bir haftalık erkek bebek olduğu öğrenildi. Savcılığın; olay yeri incelemesini tamamlamasının ardından cenaze aracına konulan bebek, cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda ölü bebeğin annesinin 20 yaşındaki Aynur Ç. olduğu belirlendi. Derinleşen soruşturmada Aynur Ç.’nin, doğum yaptığı hastanede bebek kucağındayken çıkarken görüntülerine ulaşıldı.