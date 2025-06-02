Gazze’de can kaybı 54 bin 470’e yükseldi

Gazze'de İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarında can kaybı 54 bini, yaralı sayısı ise 124 bini aştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 52 sivilin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bölgedeki insani kriz derinleşiyor.

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İsrail'in 7 Ekim 2023’te başlattığı Gazze Şeridi’ne yönelik askeri operasyonlarında bilanço giderek ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bölgede yaşamını yitiren Filistinli sivillerin sayısı 54 bin 470’e, yaralıların sayısı ise 124 bin 693’e ulaştı.

Gazze’deki sağlık yetkilileri, son 24 saat içerisinde bölge hastanelerine 52 sivilin cenazesi ve 503 yaralı getirildiğini açıkladı. Ölenlerden birinin, daha önceki saldırılarda enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, 18 Mart 2024’te İsrail’in ateşkesi tek taraflı olarak sonlandırmasının ardından geçen sürede 4 bin 201 Filistinlinin öldüğü, 12 bin 652 kişinin de yaralandığı kaydedildi.