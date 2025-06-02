BIST 9.017
DOLAR 39,18
EURO 44,74
ALTIN 4.227,80
HABER /  GÜNCEL

Gazze’de can kaybı 54 bin 470’e yükseldi

Gazze’de can kaybı 54 bin 470’e yükseldi

Gazze'de İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarında can kaybı 54 bini, yaralı sayısı ise 124 bini aştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 52 sivilin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bölgedeki insani kriz derinleşiyor.

Abone ol

İsrail'in 7 Ekim 2023’te başlattığı Gazze Şeridi’ne yönelik askeri operasyonlarında bilanço giderek ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bölgede yaşamını yitiren Filistinli sivillerin sayısı 54 bin 470’e, yaralıların sayısı ise 124 bin 693’e ulaştı.

Gazze’deki sağlık yetkilileri, son 24 saat içerisinde bölge hastanelerine 52 sivilin cenazesi ve 503 yaralı getirildiğini açıkladı. Ölenlerden birinin, daha önceki saldırılarda enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, 18 Mart 2024’te İsrail’in ateşkesi tek taraflı olarak sonlandırmasının ardından geçen sürede 4 bin 201 Filistinlinin öldüğü, 12 bin 652 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'ten veda mesajı! Taraftara teşekkür etti
Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'ten veda mesajı! Taraftara teşekkür etti
Yemek yiyen öğrenciler fenalaştı! Okulda panik anları
Yemek yiyen öğrenciler fenalaştı! Okulda panik anları
Hande Baladın, Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi
Hande Baladın, Fenerbahçe'de! Resmi açıklama geldi
İzmir'deki grevde kılıçlar çekildi Cemil Tugay'ın maaş oylaması hamlesine flaş yanıt
İzmir'deki grevde kılıçlar çekildi Cemil Tugay'ın maaş oylaması hamlesine flaş yanıt
Bakan Mehmet Şimşek, mayıs ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi
Bakan Mehmet Şimşek, mayıs ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi
Kredi kartı kullanıcıları için yeni dönem: Düzenlemeler yolda
Kredi kartı kullanıcıları için yeni dönem: Düzenlemeler yolda
Alarko'dan kadın girişimcilere destek
Alarko'dan kadın girişimcilere destek
Bursa'da bir kişi eski nişanlısını tabancayla vurup kaçtı
Bursa'da bir kişi eski nişanlısını tabancayla vurup kaçtı
CHP lideri Özgür Özel'den grev açıklaması: Kimse işçiye laf söylememizi beklemesin ama...
CHP lideri Özgür Özel'den grev açıklaması: Kimse işçiye laf söylememizi beklemesin ama...
Arnavutköy'de mezarlıkta erkek bebek cesedi bulundu! Gözaltına alınan şoke etti
Arnavutköy'de mezarlıkta erkek bebek cesedi bulundu! Gözaltına alınan şoke etti
Panathinaikos-Olympiakos 3. maçı ertelendi hükümetten 'askıya alınacak' uyarısı
Panathinaikos-Olympiakos 3. maçı ertelendi hükümetten 'askıya alınacak' uyarısı
Numan Kurtulmuş'tan DEM'e komisyon ziyareti
Numan Kurtulmuş'tan DEM'e komisyon ziyareti