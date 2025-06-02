İstanbul'daki kritik toplantı biter bitmez Zelenskiy'den açıklama geldi

Türkiye-Rusya- Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın sona ermesinden kısa süre sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy açıklama yaptı. Zelenskiy, yeni bir esir takasına hazırlandıklarını duyurdu.

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Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen, Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler Çırağan Sarayı'nda saat 14.45'te başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fİdan'ın başkanlık yaptığı Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı 1 saat 10 dakika sürdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'na Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı.

Toplantının sona ermesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den ilk açıklama geldi. Zelenskiy, yeni bir esir takasına hazırlandıklarını duyurdu.

Zelenskiy "Heyetler Türk tarafının aracılığıyla belgeleri değiştirdi. Savaş esirlerinin serbest bırakılması için hazırlık yapıyoruz." dedi.