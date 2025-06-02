Dış ticaret verileri açıklandı! Şimşek'ten değerlendirme geldi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mayıs ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.Bakan Mehmet Şimşek, ihracatta mayıs ayında yaşanan artışa dikkati çekerek, "Hedefimiz cari dengede sağladığımız iyileşmeyi, yapısal dönüşüm adımları ve katma değerli üretime yönelik desteklerle kalıcı hale getirmektir." dedi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat Mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bakan Bolat'ın açıkladığı rakamlara göre, Mayıs ayında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artışla 24,8 milyar dolar, ithalat ise yüzde 2,1 artışla 31,3 milyar dolar oldu. Konu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Zorlu küresel koşullar, artan rekabet ve takvim etkisine rağmen mayısta ihracat yıllık yüzde 2,7 arttı. İthalat artışı yüzde 2,1 gerçekleşirken, yıllıklandırılmış dış ticaret açığı geçen aya göre yatay seyretti.

Hedefimiz cari dengede sağladığımız iyileşmeyi, yapısal dönüşüm adımları ve katma değerli üretime yönelik desteklerle kalıcı hale getirmektir."