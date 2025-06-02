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İBB operasyonlarında gözaltı sayısı 38'e yükseldi

İBB operasyonlarında gözaltı sayısı 38'e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan CHP’li belediyelere yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 34’ten 38’e yükseldi. Öte yandan gözaltı kararı verilen kişi sayısı da 47’den 49’a çıktı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 4 ayrı soruşturma kapsamında aralarında 5 belediye başkanının da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında dün 34 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. 4 isim ile birlikte gözaltına alınan kişi sayısı 38’e yükselirken, gözaltı kararı verilenlerin sayısı da 49'a yükseldi.

GÖZALTI KARARI VERİLEN KİŞİ SAYISI DA ARTTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “yolsuzluk” ve “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmaları ile Beşiktaş Belediyesi’nin 29 Ekim harcamalarına ilişkin yolsuzluk ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları olmak üzere, toplam dört ayrı soruşturma kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Soruşturmada yaşanan son gelişmelere göre, gözaltı kararı verilen kişi sayısı 49’a yükseldi. Aynı zamanda soruşturma kapsamında gözaltı sayısı da 34’den 38’e yükseldi.

GÖZALTINDA HANGİ İSİMLER VAR?

Gözaltı kararı bulunanlar arasında şu isimler yer almıştı: Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Avcılar Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Daka ve Mehmet Mandacı ile Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı olduğu öğrenildi.

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