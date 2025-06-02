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Real Madrid’de Arda Güler’e özel rol

Real Madrid’de Arda Güler’e özel rol

Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğuna oturan Xabi Alonso’nun genç yeteneklere vereceği rol merakla beklenirken, Arda Güler’in yeni dönemde takımın kilit isimlerinden biri olacağı iddia edildi.

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Real Madrid'de Xabi Alonso döneminin başlamasının ardından gözler takımdaki genç futbolculara çevrildi.

Bayer Leverkusen döneminde genç futbolcuları parlatan ve onlara değer kazandıran İspanyol çalıştırıcının, aynı başarıyı eflatun-beyazlılarda da yakalayıp yakalayamayacağı merak konusu.

Bu genç futbolcular arasında yer alan Arda Güler'in de Xabi Alonso ile birlikte Real Madrid'de altın çağını yaşayacağı düşünülüyor. Bu adım, Arda Güler'in İstanbul Beykoz'dan bir villa satın almasının ardından atıldı. 

İspanya'da yayınlanan El Chiringuito de Jugones programında konuşan gazeteci Eduardo Inda, Arda Güler ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Inda, "Xabi Alonso, Arda Güler'i dokunulmaz olarak görüyor ve Real Madrid'de önemli bir rol oynayacağına inanıyor." ifadelerini kullandı.

Arda Güler geride bıraktığımız sezon Real Madrid formasıyla 42 maçta süre aldı.

Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 9 asistlik skor katkısı verdi.

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