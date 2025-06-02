Elon Musk, X'in yeni mesajlaşma uygulamasını duyurdu!

Milyarder Elon Musk, X'in yeni sohbet işlevinin "Bitcoin tarzı şifreleme"ye sahip olacağını ve bunun "tamamen yeni bir mimari" olduğunu söyledi.

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Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X’in direkt mesaj (DM) kutusu yerine gelen XChat mesajlaşma uygulamasının özelliklerini açıkladı.

Musk, dün X hesabından yaptığı paylaşımda “Tamamen yeni XChat, şifreleme, kaybolan mesajlar ve her türlü dosyayı gönderme özelliğiyle birlikte geliyor. Ayrıca sesli/görüntülü arama da var" dedi.

Milyarder, sohbet işlevinin "(Bitcoin tarzı) şifreleme"ye sahip olacağını ve bunun "tamamen yeni bir mimari" olduğunu da ekledi. Ancak bu özelliğin tam olarak ne anlama geldiğini açıklamadı.

HER ŞEYİN UYGULAMASI

Yeni XChat işlevi halihazırda ücretli aboneliğe sahip bazı X kullanıcıları tarafından erişilebilir durumda. TechCrunch'a göre, bu kişilerin mesajları dört haneli bir parolayla güvence altına alınıyor.

Şirket, şifreli mesajlaşma özelliğini ilk olarak Mayıs 2023'te ücretli kullanıcılar için yayınlamıştı. Muhtemelen XChat'in lansmanı nedeniyle "bazı iyileştirmeler yapmak" istediğini duyuran şirket, geçen hafta bu özelliği duraklatmıştı.

Son birkaç yıldır X, Çin'in WeChat'ine benzer bir "süper uygulamaya" dönüşmeye çalışıyor. “Her şeyin uygulaması” diye bilinen bu tarz ürünlerde kullanıcılar alışveriş yapmaktan sosyalleşmeye kadar bir dizi işlem için aynı uygulamayı kullanabiliyor.

Musk da bu çabayla X’i hem bir dijital banka hem de bir flört sitesi olarak görmek istediğini dile getirmişti. XChat’in gizlilik odaklı yeni hali de Musk’ın bu hedeflerini akla getiriyor.

XCHAT’İN DUYURULAN ÖZELLİKLERİ

Bu kapsamda XChat’in şimdiye kadar açıklanan özellikleri kısaca şu şekilde:

Uçtan uca şifreleme: Mesajın yalnızca gönderen ve alıcı tarafından okunabilmesini sağlayan bir güvenlik yöntemidir. Bu sistemde mesaj, gönderen tarafından şifrelenir ve sadece alıcının cihazında çözülür. Böylece mesaj, internet servis sağlayıcısı, uygulama sağlayıcısı ya da başka üçüncü taraflar tarafından okunamaz.

Kaybolan mesajlar: WhatsApp’takine benzer şekilde bazı mesajların otomatikman silinmesini sağlayan özellik.

Farklı türlerde dosya paylaşımı: Görsel, belge, ses kaydı veya video dosyalarının kolaylıkla sohbet uygulaması üzerinden paylaşılabilmesi.

Arama: Yine WhatsApp’ta olduğu gibi kullanıcıların birbirini sesli veya görüntülü arayabilmesi.