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Şampiyonluk kaçınca Fenerbahçe'de Branco devri sona erdi

Şampiyonluk kaçınca Fenerbahçe'de Branco devri sona erdi

Fenerbahçe, sportif direktör Mario Branco ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe, sportif direktör Mario Branco ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun Bilgisine 14 Haziran 2022 tarihinde Futbol Operasyonu Direktörü olarak Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesine katılan, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ise Sportif Direktörlük görevini üstlenen Sayın Mario Branco ile yollarımız ayrılmıştır. Sayın Branco, görev süresi boyunca 2023–2024 ve 2024–2025 sezonlarında Futbol A Takımımızın kadro planlamasından transfer süreçlerine, sezon içi organizasyonların yönetiminden teknik yapının şekillendirilmesine kadar birçok alanda futbol şubemize önemli katkılarda bulunmuştur. Kendisine Kulübümüze sunduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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