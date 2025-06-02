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Başakşehir, Nuno da Costa ile anlaştı

Başakşehir, Nuno da Costa ile anlaştı

Başakşehir, golcü oyuncusu Krzysztof Piatek’i 11 milyon euro karşılığında Katar ekibi Al-Duhail’e sattı. Bu boşluğu doldurmak isteyen kulüp, Kasımpaşa’dan ayrılması beklenen 34 yaşındaki Nuno da Costa ile prensip anlaşmasına vardı.

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Başakşehir golcü oyuncusu Krzysztof Piatek'i, 11 milyon Euro karşılığında Katar ekibi Al-Duhail'e sattı.

Polonyalı golcünün boşluğunu doldurmak isteyen Başakşehir, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Nuno da Costa

KASIMPAŞA'NIN GOLCÜSÜYLE ANLAŞTI

Başakşehir'in, Kasımpaşa'dan ayrılacak 34 yaşındaki Nuno da Costa ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

Bu sezon Süper Lig'de 29 maça çıkan Nuno da Costa, 13 gol ve asist üretti.

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