Başakşehir, Nuno da Costa ile anlaştı

Başakşehir, golcü oyuncusu Krzysztof Piatek’i 11 milyon euro karşılığında Katar ekibi Al-Duhail’e sattı. Bu boşluğu doldurmak isteyen kulüp, Kasımpaşa’dan ayrılması beklenen 34 yaşındaki Nuno da Costa ile prensip anlaşmasına vardı.Abone ol
Başakşehir golcü oyuncusu Krzysztof Piatek'i, 11 milyon Euro karşılığında Katar ekibi Al-Duhail'e sattı.
Polonyalı golcünün boşluğunu doldurmak isteyen Başakşehir, aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Nuno da Costa
KASIMPAŞA'NIN GOLCÜSÜYLE ANLAŞTI
Başakşehir'in, Kasımpaşa'dan ayrılacak 34 yaşındaki Nuno da Costa ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
Bu sezon Süper Lig'de 29 maça çıkan Nuno da Costa, 13 gol ve asist üretti.