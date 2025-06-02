Özgür Özel’in 2 ay önceki sözleri ortaya çıktı! Grev çağrısı ters tepti

İzmir’de çöplerin birikmesine neden olan grev sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sahaya inerek temizlik çalışmalarına katıldı, ancak sendika temsilcisi Ercan Gül’ün müdahalesiyle tansiyon yükseldi. Tugay, grevin mantıklı gerekçeden yoksun olduğunu ve halk sağlığını hiçe saydığını vurgularken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iki ay önce sendikaya yaptığı “genel grev yap, nefes aldırma” çağrısı yeniden gündeme geldi

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dün akşam kentteki çöpleri toplamak için sahaya indi. Ancak bu sırada DİSK Genel-İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül'ün müdahalesiyle tansiyon yükseldi.

Grev süreciyle ilgili sert açıklamalarda bulunan Tugay, “DİSK Genel-İş Sendikası, İzmir’de mantıklı hiçbir gerekçesi olmayan bir grevi sürdürüyor. İnsanların sağlığını, günlük yaşamını hiçe sayan bu tavır kabul edilemez” dedi.

Gerginliğin arka planında iki ay önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sendikaya yönelik, “İhtiyaç olunca genel grev yap, onların nefes almasına izin verme” sendikayı greve davet eden sözlerinin yer aldığı bir konuşmanın ortaya çıkması dikkat çekti.