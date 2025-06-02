BIST 9.009
DOLAR 39,21
EURO 44,92
ALTIN 4.260,82
HABER /  GÜNCEL

Özgür Özel’in 2 ay önceki sözleri ortaya çıktı! Grev çağrısı ters tepti

İzmir’de çöplerin birikmesine neden olan grev sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sahaya inerek temizlik çalışmalarına katıldı, ancak sendika temsilcisi Ercan Gül’ün müdahalesiyle tansiyon yükseldi. Tugay, grevin mantıklı gerekçeden yoksun olduğunu ve halk sağlığını hiçe saydığını vurgularken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in iki ay önce sendikaya yaptığı “genel grev yap, nefes aldırma” çağrısı yeniden gündeme geldi

Abone ol

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dün akşam kentteki çöpleri toplamak için sahaya indi. Ancak bu sırada DİSK Genel-İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül'ün müdahalesiyle tansiyon yükseldi.

Grev süreciyle ilgili sert açıklamalarda bulunan Tugay, “DİSK Genel-İş Sendikası, İzmir’de mantıklı hiçbir gerekçesi olmayan bir grevi sürdürüyor. İnsanların sağlığını, günlük yaşamını hiçe sayan bu tavır kabul edilemez” dedi.

Gerginliğin arka planında iki ay önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sendikaya yönelik, “İhtiyaç olunca genel grev yap, onların nefes almasına izin verme” sendikayı greve davet eden sözlerinin yer aldığı bir konuşmanın ortaya çıkması dikkat çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de başıboş köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı
Mersin'de başıboş köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı
Yol verme kavgasında döner bıçağı çıkaran kişi gözaltına alındı
Yol verme kavgasında döner bıçağı çıkaran kişi gözaltına alındı
Bakan Fidan: Türkiye’ye duydukları güven için her iki ülkeye teşekkür ediyorum
Bakan Fidan: Türkiye’ye duydukları güven için her iki ülkeye teşekkür ediyorum
İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmeleri sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmeleri sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
Alman mahkemesine göre, sınırda iltica talebinde bulunanların geri çevrilmesi yasa dışı
Alman mahkemesine göre, sınırda iltica talebinde bulunanların geri çevrilmesi yasa dışı
Manisa'da çıkan yangında 140 dönüm tarım arazisi zarar gördü
Manisa'da çıkan yangında 140 dönüm tarım arazisi zarar gördü
A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Slovenya'ya mağlup oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Slovenya'ya mağlup oldu
BioNTech'ten kanser ilacı için 11 milyar dolarlık dev anlaşma
BioNTech'ten kanser ilacı için 11 milyar dolarlık dev anlaşma
Şampiyonluk kaçınca Fenerbahçe'de Branco devri sona erdi
Şampiyonluk kaçınca Fenerbahçe'de Branco devri sona erdi
Süper Lig'den 4 takım PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'den 4 takım PFDK'ye sevk edildi
Edirne Söğütlük Millet Bahçesi halkın kullanımına açıldı
Edirne Söğütlük Millet Bahçesi halkın kullanımına açıldı
Yozgat'ta cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var...
Yozgat'ta cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var...