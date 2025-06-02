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Mersin'de başıboş köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı

Mersin'de başıboş köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı

Mersin'in Toroslar Belediyesi sınırlarında, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, 40 yaşındaki Fatih Erasil, Çağdaşkent Mahallesi'nde 31 Mayıs'ta, ailesiyle yürüyüş yapmak için gittiği 68'liler Barış Ormanı'nda sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Ailesi ve çevredekiler tarafından kurtarılan Erasil, sağ dizinden ve sağ kolundan yaralandı.

Sağlık ekiplerince Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Erasil, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Fatih Erasil, evinde yaptığı açıklamada, yaşadıklarını unutamadığını söyledi.

Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığını anlatan Erasil, "Yürüyüş parkurunda 5-6 köpeğin başka bir köpeğe saldırmasıyla arada kaldım. Başka bir köpeğin bana havlamasıyla diğer 5 köpek bana saldırdı. Köpekler bana saldırınca bacağımı ısırdılar ve yere düştüm. Koşu parkurundaki toprağı köpeklere atmasaydım, köpekler beni paramparça edecekti. Oğlum ve kardeşim koşarak, beni kanlar içerisinde ambulansa bindirdi" diye konuştu.

Erasil, olayın ardından çocuklarının psikolojisinin kötü etkilendiğini dile getirdi.

Yetkililerden sahipsiz köpeklere çözüm bulunmasını isteyen Erasil, şunları kaydetti:

"Köpekten hiçbir zaman korkmayan ben, şimdi köpeği görsem yanına yaklaşamam. Bundan sonra sokağa indiğim zaman köpekleri görünce hemen çocuğumu arkama saklarım. Belediyeden şikayetçi oldum. Belediyelerimizin, üzmeyecek bir şekilde, güzel ve sağlıklı barınaklarda hayvanlara bakmasını istiyorum. Benim başıma geldi, başka kimsenin başına gelmesin."

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