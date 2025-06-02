Zafer Şahin’den İzmir işçi krizinde gazetecilere sert eleştiri

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçilerin 82 bin TL taban maaş talebiyle başlayan kriz, gazeteciler arasında sert tartışmalara yol açtı. Yılmaz Özdil ve Mine Gökçe Kırıkkanat işçilere karşı sert tutum sergilerken, Zafer Şahin ise bu kesimlerin daha önce işçileri greve çağırıp şimdi suçlamalarını “Aslan kendilerine demokratlar” sözleriyle sert şekilde eleştirdi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan işçilerin 82 bin TL taban maaş talebi sonrası başlayan kriz, sosyal medyada gazeteciler arasında sert tartışmalara neden oldu. Gazeteci Yılmaz Özdil, İzmir halkını dayanışmaya çağırarak belediye başkanı Cemil Tugay’a destek verirken, "İzmirliyiz, sadece zeybek oynarken diz çökeriz" ifadeleriyle sendikayı hedef aldı. Bir diğer Gazeteci Mine Gökçe Kırıkkanat ise daha sert bir tutum sergileyerek işçileri “militan” olarak niteledi ve “lokavt ilan et, hepsini gönder” çağrısı yaptı.

"Aslan kendilerine demokratlar"

Bu açıklamalara tepki gösteren gazeteci Zafer Şahin ise, geçmişte işçileri hükümete karşı greve çağıran kesimlerin şimdi işçileri suçladığını belirterek, “Aslan kendilerine demokratlar” ifadeleriyle bu çelişkiye dikkat çekti. Şahin, sosyal medya paylaşımında “Daha 2 ay önce işçilerden greve giderek hükümeti yıkmasını isteyenler bugün koro halinde ‘İşçiler kalleş, patronlar kardeş’ diyor :)” sözleriyle tutarsızlığı vurguladı.

İşte Zafer Şahin'in o paylaşımı