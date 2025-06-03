CHP'ye 'kurultay' soruşturması tamamlandı: Kılıçdaroğlu 'mağdur', İmamoğlu 'şüpheli'!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın şikayeti üzerine Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki üzerine yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada iddianame tamamlandı.

Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 isim hakkında, 'seçim kanununa muhalefet' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

T24'ün aktardığına göre, aralarında Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında, "siyasi partiler kanununa muhalafet" suçundan iddianame düzenlendi.

Savcı iddianamede benzer tüm iddianamelerde olduğu gibi alacağı ceza süresince siyaset yasağı konulmasını da talep etti.

Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur"

İddianamede seçim oylamasına hile karıştırıldığı öne sürülerek, şüphelilerin 3'er yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "mağdur" sıfatıyla yer aldı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise iddianamede "müşteki" olarak gösterildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.