BIST 9.009
DOLAR 39,18
EURO 44,81
ALTIN 4.260,85
HABER /  GÜNCEL

CHP'ye 'kurultay' soruşturması tamamlandı: Kılıçdaroğlu 'mağdur', İmamoğlu 'şüpheli'!

CHP'ye 'kurultay' soruşturması tamamlandı: Kılıçdaroğlu 'mağdur', İmamoğlu 'şüpheli'!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın şikayeti üzerine Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki üzerine yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturmada iddianame tamamlandı.

Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 isim hakkında, 'seçim kanununa muhalefet' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

T24'ün aktardığına göre, aralarında Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında, "siyasi partiler kanununa muhalafet" suçundan iddianame düzenlendi.

Savcı iddianamede benzer tüm iddianamelerde olduğu gibi alacağı ceza süresince siyaset yasağı konulmasını da talep etti.

Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur"

İddianamede seçim oylamasına hile karıştırıldığı öne sürülerek, şüphelilerin 3'er yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "mağdur" sıfatıyla yer aldı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise iddianamede "müşteki" olarak gösterildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Emmanuel Macron'un bal mumu heykeli çalındı
Emmanuel Macron'un bal mumu heykeli çalındı
Yunanistan'da Batı Nil virüsüne karşı uyarı
Yunanistan'da Batı Nil virüsüne karşı uyarı
Zafer Şahin’den İzmir işçi krizinde gazetecilere sert eleştiri
Zafer Şahin’den İzmir işçi krizinde gazetecilere sert eleştiri
Popüler çocuk giyim ürünleri hakkında toplatma kararı! Aileler dikkat bu ürünleri geri verin
Popüler çocuk giyim ürünleri hakkında toplatma kararı! Aileler dikkat bu ürünleri geri verin
Fenerbahçeli Murat Ülker dev GS bayrağı astı
Fenerbahçeli Murat Ülker dev GS bayrağı astı
Özgür Özel’in 2 ay önceki sözleri ortaya çıktı! Grev çağrısı ters tepti
Özgür Özel’in 2 ay önceki sözleri ortaya çıktı! Grev çağrısı ters tepti
Mersin'de başıboş köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı
Mersin'de başıboş köpeklerin saldırdığı kişi yaralandı
Yol verme kavgasında döner bıçağı çıkaran kişi gözaltına alındı
Yol verme kavgasında döner bıçağı çıkaran kişi gözaltına alındı
Bakan Fidan: Türkiye’ye duydukları güven için her iki ülkeye teşekkür ediyorum
Bakan Fidan: Türkiye’ye duydukları güven için her iki ülkeye teşekkür ediyorum
İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmeleri sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmeleri sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
Alman mahkemesine göre, sınırda iltica talebinde bulunanların geri çevrilmesi yasa dışı
Alman mahkemesine göre, sınırda iltica talebinde bulunanların geri çevrilmesi yasa dışı
Manisa'da çıkan yangında 140 dönüm tarım arazisi zarar gördü
Manisa'da çıkan yangında 140 dönüm tarım arazisi zarar gördü