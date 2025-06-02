Emmanuel Macron'un bal mumu heykeli çalındı

Fransa'nın başkenti Paris'teki bal mumu müzesinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un heykeli çalındı.

Abone ol

Fransa basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre başkent Paris'te bulunan ve ünlü isimlerin bal mumu heykellerinin sergilendiği Grevin Müzesi'ne giren iki kadın ile bir erkek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un heykelini çaldı.

Çevre örgütü Greenpeace üyesi oldukları belirtilen şüpheliler içeri girdikten sonra kılık değiştirerek müze çalışanı gibi davrandı.

40 BİN EURO DEĞERİNDE

Şüpheliler heykeli örtüye sararak müzenin acil çıkış kapısından çıkardı.

Eserin 40 bin euro değerinde olduğu belirtiliyor.