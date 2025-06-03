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Victor Osimhen'in yeni takımında kazanacağı para şoke etti

Victor Osimhen'in yeni takımında kazanacağı para şoke etti

Galatasaray'da yeniden kendini bulan Victor Osimhen'in transferi için Arap basınından iddia geldi. Osimhen'in Al Hilal ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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Galatasaray'daki performansıyla yıldızını yeniden parlatan Victor Osimhen'in transferi için yeni gelişme ortaya çıktı. 

Suudi Arabistan'dan gelen haberlere göre, Al Hilal Kulübü, Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile 3 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.

Al-Riyadh gazetesinde yer alan bilgilere göre, taraflar tüm şartlarda uzlaştı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Transferin finansal detaylarına ilişkin henüz kulüpler tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da, Osimhen'in Al Hilal’den yıllık yaklaşık 30 milyon Euro kazanacağı öne sürülüyor.

Napoli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı golcünün sözleşmesinde 75 milyon Euro’luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu transferin, Suudi futbolunun yıldız isimleri çekme projesinin devamı olması bekleniyor. 

Victor Osimhen, Galatasaray forması altında sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda 37 kez rakip fileleri havalandırdı ve 8 asist yaparak toplamda 45 gole doğrudan katkı sağladı.

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