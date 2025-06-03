CHP'li Yunus Emre'nin iddialarına Nuray Başaran'dan yanıt: Ben de araştırdım seni! Benimkiler Belgeleriyle

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, şaibeli CHP'deki kurultay iddialarını takip eden gazeteci Nuray Bayaran'ı CIA, MOSSAD ve MİT'e çalışmakla suçladı, Ergenekon'un gizli tanığı olduğunu iddia etti. "İddiaları sert bir dille yalanlayan Başaran, Emre'nin doktora tezini gündeme getirdi, üyesi olduğu vakıf ve kurduğu enstitünün Alman vakıflarıyla maddi bağları olduğunu ima ederek "Ben de araştırdım seni ! Benimkiler Belgeleriyle! Çok yakında dizi halinde yazacağım." diye yanıt verdi.

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CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, CHP'nin şaibeli kurultayına yönelik iddiaları dile getiren gazeteci Nuray Başaran hakkında iddiaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Emre, Başaran'ın Ergenekon mahkemelerinde gizli tanık olduğunu iddia etti. Başaran’ın adının Amerikan belgesi WikiLeaks’te geçtiğini yazan Emre, hanımefendinin ABD’li diplomatik misyon görevlileriyle temasları gazetecilik faaliyetlerinin çok ötesinde" ifadelerine yer verdi.

Emre, ayrıca CHP'li Tuncay Özkan'a dayanarak, Başaran'ın Ergenekon operasyonları öncesi CIA, Mossad ve MİT ile işbirliği yaptığını savundu.

"İddia eden de yazan da şerefsizdir"

Başaran'dan iddialara yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başaran'dan "Gizli tanık olan da, bunu iddia eden de, yazan da ŞEREFSİZDİR!" yanıtı geldi. İşte o açıklama:

KENDİSİNİ, ‘SÖZDE CHP VELİAHTI’(!) GÖREN YUNUS EMRE VE DİĞERLERİNE CEVABIMDIR:

Biliyorum ki, CHP 38. Kurultayı ile ilgili delegelerin, ‘Atatürk’ün koltuğu satıldı. Bu kabul edilemez. Bu şaibeler temizlenmeli’ diyerek açılan soruşturma ve davadaki gerçekleri, bir gazetecinin fikri-takip yapması ve gerçekleri ekranlarda söylemesi, yazması çok canınızı yakıyor! Baktınız tehditler ile susturamadınız , gazeteci de iyi ve tecrübeli. Dava ve soruşturma dosyasındaki belge ve deliller ile konuşuyor. Hatta korkmuyor, teslim olmuyor, satın alınmıyor.

Şimdi de , ‘BAYAT İFTİRALAR’ bulmuşsunuz! BAK YUNUS EMRE: Bana Wikileaks Belgeleri ile ilgili iddiaları atanları mahkemeye verdim. Ve tazminata mahkum oldular. Çünkü orada yazılan notlar ; Akşam Gazetesi’nde 80 milyona yazdığım makalelerimden alıntılardı. Ve mahkeme dosyasına sunduk. Orada var. Bulursun. BAK YUNUS EMRE: Bana CIA, MOSSAD ve son olarak da MIT Ajanı demişsin. Bir karar ver: Hangisiyim? Ve suç duyurusunda bulunmalısın.

Ama sana şunu söyleyeyim ki, bu devlet benim de, senin de , ne olduğumuzu ve olmadığımızı iyi biliyor! Kendi açımdan söylemeliyim ki, hakkımda bugüne kadar bu ‘bayat iftiralar’ ile ilgili açılmış bir soruşturmave dava yok. Yani? Sicilim tertemiz! Ayrıca son 15 yıldır bu devlet beni, ‘özel koruma kararı’ ile koruyor! Ama ben yine de , herkesin doğruları ve ‘bayat iftiralar’daki gerçekleri öğrenmesi adına, MİT Başkanı İbrahim Kalın’a da buradan sesleniyorum: Bir ajanlığım varsa hemen derhal açıklansın. Bu konuda senin iddiaların için suç duyurusunda bulunduğumda, devletimizin ilgili kurumunun görüşünün de talep edilmesini isteyeceğimden de kimsenin ve senin şüphen olmasın.

Tıpkı daha önce , ‘Kemal Kılıçdaroğlu’nundanışmanıydı ve CHP’den milyonlarca para aldı’ iftirasında bulunanlara karşı savcılığa yaptığım suç duyurusunda; CHP’nin( savunma hakkım çerçevesinde) hesaplarının incelenmesini ve bu yayını yapan HALK TV’nin nerelerden gelir elde etiğinin incelenmesini istediğim gibi ! Bak ben senden daha cesurum! Ne dersin? BAK YUNUS EMRE: Ergenekon Davası’nda gizli tanık olduğumu araştırıp bulduğunu yazmışsın. Gizli tanık olan da, bunu iddia eden de, yazan da ŞEREFSİZDİR! Ergenekon Davası Kayıtlarında sayısını bilmediğim kadar bu teklifin yapıldığı ve benim kabul etmediğim duruşma tutanaklarında vardır. Bir bakarsan görürsün!

Bir doçent baktığında durumu anlayabilir. Davaya dahil olduğum bölüm; bana ‘bayat iftiraları’ atan parti üyeniz ve Çukurova Grubuna ilişkin bölümle sınırlıdır. Daha birkaç ay önce Ergenekon Davası’nın sözde 1 numarası olduğu iddia edilen Sayın Dursun Çiçek ilebirlikte TV 100’de aynı yayına katıldığımız programda, dava sırasındaki objektif ve doğru duruşum nedeniyle tarafıma teşekkür edilmiştir. Açık kaynak olarak YouTube’dan izleyebilirsin Yunus Emre! BAK YUNUS EMRE: Beni bir ilkokul talebesi bile araştırmaya kalksa daha doğru bilgilere ulaşabilirdi.

Şimdi ben sana ne diyeyim ki???? Haa unutmadan ben seni biraz araştırdım: Yakında tüm Türkiye’ye tez danışmanların ve jüri üyelerinin kim olduğu, tezlerinde ‘intihal’ var mı yok mu? Gündeme ‘Bomba ‘gibi düşecek! Üyesi olduğun hangi vakıf ve kurduğun enstitülerin Alman Vakıfları ile maddi bağları var mı? Rahmetli Hablemitoğlu bu konularla ilgili neler yazmıştı? BAK YUNUS EMRE : Ben de araştırdım seni ! Benimkiler Belgeleriyle! Bir gazeteciye yakışır şekilde! Çok yakında dizi halinde yazacağım. VE Savcılığa bunları da verip ayrı suç duyurusunda bulunacağım! Alayınızdan korkmuyorum! HODRİ MEYDAN!!!!! BU VESİLE İLE TÜM KAMUOYUNA DA DURURULUR! NURAY BAŞARAN