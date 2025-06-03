İzmir'deki grevde kim haklı kim haksız Deniz Zeyrek yazdı ciddi sorunları var

Yazar Deniz Zeyrek, İzmir'de devam eden greve ilişkin yazısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve DİSK'e bağlı sendikanın hatalarını paylaştı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev kararını uygulamaya başladı.

İzmir'i perişan eden grevde eleştiri okları Cemil Tugay'a yöneldi. Sendikayı hedef gösteren Tugay'a karşı sendikadan, "belediyedeki bürokrat maaşlarını açıkla" yanıtı geldi.

Cemil Tugay başarısız

Nefes gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Kanaatimce iki tarafın da ciddi sorunları var" diyerek değerlendirmelerini bugünkü yazısında aktardı:

"İZBB yönetimi, kriz yönetme konusunda en az belediyeyi yönetme konusunda olduğu kadar başarısız. Aday ilan edildiğinde eleştirdiğim ve bugünlerde bu konuda haklı olduğumu bir defa daha gözlemlediğim Cemil Tugay’ın geçmiş yönetime ve işçilere yönelik nobran tutumu orta yol bulunmasının önündeki en büyük engellerden biri. Tugay’ın vatandaşları işçilerin üzerine salma çabası da en basitinden etik değil.

"Muhalefet belediyesindeki konfor alanı sayesinde uzlaşmaz davranıyorlar"

Tek bir iktidar belediyesinde örgütlenip o belediyelerde ciddi bir hak mücadelesi veremeyen sendika yönetimi de CHP’li bir belediyedeki konfor alanını ve iktidar tarafından yaratılmış CHP karşıtı konjonktürü sonuna kadar kullanıyor. Üretimden gelen güçlerini kullanırken vatandaşa temizlik, ulaşım gibi alanlarda ciddi günlük sorunlar yaşatmayı bir sendikal hak olarak görüyorlar. Muhalefet belediyesindeki konfor alanı sayesinde uzlaşmaz davranıyorlar."

CHP yönetimini sorumluluk almaya çağıran Zeyrek, "İzmir’de yaşanan sorun, Cemil Tugay’ın tek başına halledebileceği, tek başına Cemil Tugay’a bırakılabilecek sorun değil." ifadelerine yer verdi.