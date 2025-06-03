Marmaris açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem: 1 ölü 69 yaralı

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 02.17'de 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta Muğla olmak üzere çevre illerde hissedilen depremde kentte yüksekten atlama sonucu 69 vatandaş etkilenirken, panikatak geçiren 14 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, depremle ilgili şu ana kadar herhangi olumsuzluk tespit edilmediğini, bölgede tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Ali Yerlikaya'dan açıklama

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin, çevre illerden de hissedildiğini belirtti.

Yerlikaya, depremle ilgili Muğla Valiliği koordinasyonunda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına devam ettiğini vurgulayarak, "İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir. Depremde Fethiye'de panikatak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

Yüksekten atlama sonucu 69 yaralı

Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu yaralanan 69 vatandaştan 14'ünün tedavilerinin mahallinde yapıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Binalarda yıkım söz konusu değil

Depremin ardından kentte enerji arzı ve altyapısında, doğal gaz arzında, içme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek olumsuzluk yaşanmadığını bildiren Muğla Valisi İdris Akbıyık, şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda yıkımın söz konusu olmadığını dile getirdi.

Akbıyık, bölgede saha çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.