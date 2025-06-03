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5.8 büyüklüğündeki deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan çarpıcı yorum

5.8 büyüklüğündeki deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan çarpıcı yorum

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Muğla açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.Ersoy, "Türkiye'nin yer kabuğu içerisinde bir deprem değil. Rodos açıklarındaki yer kabuğunda yaşanan depremdir. Burada her an deprem beklenebilir ve önemli tektonik zonlardan birisidir" dedi.

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem bölgede paniğe neden oldu. Panik nedeniyle 14 yaşındaki Afranur hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. Uzmanlar ise depremin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundular.

"Türkiye'nin yer kabuğu içerisinde bir deprem değil"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'de açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Burası zaten daha öncede vurguladığımız çok tehlikeli ve büyük depremlerin oluştuğu bir yer. Burada büyük depremlerin üretebileceği bir kapasiteye sahip" dedi.

"5.8 büyüklüğündeki bu deprem küçük bir deprem değil, oldukça büyük bir deprem" diyen Ersoy, "Bütün yerleşim yerlerinde deprem mutlaka hissedilmiştir. Türkiye'nin yer kabuğu içerisinde bir deprem değil. Rodos açıklarındaki yer kabuğunda yaşanan depremdir. Burada her an deprem beklenebilir ve önemli tektonik zonlardan birisidir. Bu büyüklükteki depremlerde mutlaka çevre illerden sarsıntılar hissedilebilir" ifadelerini kullandı.

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