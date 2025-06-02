Cumhurbaşkanı anketi gündem oldu! Zirvedeki isme bakın rakiplerine büyük fark attı
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Muhalefetin olası adaylarından biri olan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve CHP'nin yeniden kurultaya gitmesi gibi durumlar nedeni ile Türkiye siyasetinde hareketli günler yaşanmaya devam ederken Asal Araştırma, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bir anket çalışması yaptı. Ankette "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangisini Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" diye soruldu. İşte merakla beklenen o anketin sonuçları...
Asal Araştırma 26 ilde 18 yaş üzeri 2 bin kişi ile yaptığı ankette "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, hangisini Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" diye sordu. Ankette Recep Tayyip Erdoğan ilk sırada yer aldı. İşte o anketin sonucu:
115
Recep Tayyip Erdoğan:%27.5
215
Mansur Yavaş: %23.0
315
Ekrem İmamoğlu:%18.1
415