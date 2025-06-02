BIST 9.034
DOLAR 39,19
EURO 44,78
ALTIN 4.216,33

Cumhurbaşkanı anketi gündem oldu! Zirvedeki isme bakın rakiplerine büyük fark attı

|
Cumhurbaşkanı anketi gündem oldu! Zirvedeki isme bakın rakiplerine büyük fark attı

Muhalefetin olası adaylarından biri olan Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve CHP'nin yeniden kurultaya gitmesi gibi durumlar nedeni ile Türkiye siyasetinde hareketli günler yaşanmaya devam ederken Asal Araştırma, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bir anket çalışması yaptı. Ankette "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangisini Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" diye soruldu. İşte merakla beklenen o anketin sonuçları...

Cumhurbaşkanı anketi gündem oldu! Zirvedeki isme bakın rakiplerine büyük fark attı - Resim: 1

Asal Araştırma 26 ilde 18 yaş üzeri 2 bin kişi ile yaptığı ankette  "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa,  hangisini Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" diye sordu. Ankette Recep Tayyip Erdoğan ilk sırada yer aldı. İşte o anketin sonucu:

115
Cumhurbaşkanı anketi gündem oldu! Zirvedeki isme bakın rakiplerine büyük fark attı - Resim: 2

Recep Tayyip Erdoğan:%27.5

215
Cumhurbaşkanı anketi gündem oldu! Zirvedeki isme bakın rakiplerine büyük fark attı - Resim: 3

Mansur Yavaş: %23.0

315
Cumhurbaşkanı anketi gündem oldu! Zirvedeki isme bakın rakiplerine büyük fark attı - Resim: 4

Ekrem İmamoğlu:%18.1

415