Cumhurbaşkanı anketi gündem oldu! Zirvedeki isme bakın rakiplerine büyük fark attı

Asal Araştırma 26 ilde 18 yaş üzeri 2 bin kişi ile yaptığı ankette "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, hangisini Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" diye sordu. Ankette Recep Tayyip Erdoğan ilk sırada yer aldı. İşte o anketin sonucu: