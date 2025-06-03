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Çorum'da polisten kaçan sürücü yakalandı, ehliyetine 7 yıl el konuldu

Çorum'da polisten kaçan sürücü yakalandı, ehliyetine 7 yıl el konuldu

Çorum'da polis ekiplerinden kaçan sürücüye 50 bin lira ceza uygulandı ve ehliyetine 7 yıl el konuldu.

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Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka Sokak'ta polisin "dur" ihtarına uymayan 19 ADN 036 plakalı otomobilin sürücüsü C.A, Karşıyaka 4. Sokak'ta aracını terk edip uzaklaşırken ekiplerce yakalandı.

Araçla ilgisinin olmadığını öne süren C.A'nın üst aramasını yapan polis ekipleri pantolonunun kemer kısmına saklanmış kontak anahtarını buldu.

Çorum'da polisten kaçan sürücü yakalandı, ehliyetine 7 yıl el konuldu - Resim: 0

Alkometreye üflemeyen sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira ceza uygulandı.

Sürücünün daha önce 2 yıl alınan ehliyetine 5 yıl daha el konuldu.

Polis ekiplerince otomobilde yapılan incelemenin ardından C.A. işlemleri için polis amirliğine götürüldü.

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