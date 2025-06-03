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Hello Baby marka 2 bebek ürünü için toplatma kararı! E Bebek bu ürünleri ücretsiz geri alıyor

Hello Baby marka 2 bebek ürünü için toplatma kararı! E Bebek bu ürünleri ücretsiz geri alıyor

Ticaret Bakanlığı, boğulma riski taşıyan bebek giysisini ifşa etti. Bu giysiler içinde Hello Baby marka 2 body bulunuyor. E Bebek sitesinden açıklama yaparak ürünleri kullanılmış olsa dahi para iadesi yaparak geri alacağını duyurdu. İşte o ürünler:

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Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye atan ürünleri açıklamaya devam ediyor. Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi portalında yaptığı son güncellemeyle “Hello Baby” marka bazı bebek giysilerinin risk taşıdığını duyurdu.

Biri erkek biri kız bebek giysisi
Yapılan açıklamada, beyaz ve turuncu renkli baskılı body'lerdeki çıtçıtların koparak küçük parçaya dönüşme riski taşıdığı, bu nedenle özellikle bebeklerde boğulma tehlikesi oluşturduğu belirtildi. Ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.

E-bebek'ten geri iade çağrısı: Kullanılmış olsa bile para iadesi olacak

Bebek ürünleri perakende zinciri ebebek, Hello Baby markalı riskli ürünleri mağazalarından satın alan müşterilere çağrıda bulundu. Firma, "kullanılmış dahi olsa" ürünlerin iade alınacağını ve para iadesi yapılacağını açıkladı.

Hello Baby marka 2 bebek ürünü için toplatma kararı! E Bebek bu ürünleri ücretsiz geri alıyor - Resim: 0-Geri çağrılan ürünler arasında, Hello Baby Çıtçıtlı Zıbın 2’li Kısa Kol Body Somon Renk (Kız Bebek)

Hello Baby marka 2 bebek ürünü için toplatma kararı! E Bebek bu ürünleri ücretsiz geri alıyor - Resim: 1-Hello Baby Lacivert Çıtçıtlı Atlet Body (Erkek Bebek) bulunuyor.

Ürünleri iade eden ebeveynler, nakit iade ya da 2 yıl geçerli hediye çeki talep edebilecek. Ürünler kullanılmış olsa dahi iade kabul edilecek. 

Ebebek’ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ticaret Bakanlığı’nın testlerinde ürünlerin ‘Çocuk Giysilerinde Mekanik Güvenlik’ kriterlerine uymadığı ve piyasaya arzının kanuna aykırı olduğu tespit edilmiştir. Değerli ebeveynlerimizden, kullanılmış olsa dahi bu ürünleri en yakın ebebek mağazasına 30 gün içinde teslim etmelerini rica ederiz.”

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