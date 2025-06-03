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TBMM'de başkanlık yarışı başladı: Beş aday var

TBMM'de başkanlık yarışı başladı: Beş aday var

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yeni başkanını seçmek üzere kritik oylama günü geldi. Beş adayın yarışacağı seçimde, Meclis Başkanı gizli oylama yoluyla belirlenecek.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) 28. Yasama Dönemi ikinci devresi için Meclis Başkanı seçimi bugün gerçekleştirilecek. Beş adayın yarışacağı seçim, gizli oylamayla yapılacak.

5 aday var

AK Parti, mevcut başkan ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u yeniden aday gösterirken; CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ı, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar’ı, İYİ Parti ise İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı’yı aday olarak gösterdi. Yeni Yol Partisi'nin adayı ise Samsun Milletvekili Mehmet Karaman oldu.

Seçim 4 tura kadar uzayabilir

Başkanlık seçiminde ilk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu aranacak. Bu sağlanamazsa, üçüncü turda salt çoğunluk yeterli olacak. Eğer üçüncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan iki aday dördüncü turda yarışacak ve en fazla oy alan isim Meclis Başkanı seçilecek.

İstanbul’un başkanlık üstünlüğü devam edebilir

TBMM tarihinde bugüne kadar 30 milletvekili Meclis Başkanlığı görevini üstlendi. Numan Kurtulmuş’un yeniden seçilmesi durumunda bu sayı değişmeyecek. Ancak farklı bir adayın kazanması halinde 31. TBMM Başkanı tarihe geçmiş olacak.

TBMM’de bugüne kadar en uzun süre görev yapan başkan, 1935’ten 1946’ya kadar aralıksız görevde kalan Mustafa Abdülhalik Renda olurken; en kısa süreyle başkanlık yapan isim ise sadece 2 ay 1 hafta görevde kalan İsmet Sezgin oldu.

İstanbul, bugüne kadar TBMM’ye en fazla başkan çıkaran il konumunda. Ali Fethi Okyar, Kazım Karabekir, Ferruh Bozbeyli, İsmail Kahraman ve Numan Kurtulmuş gibi isimler İstanbul’dan seçilen TBMM Başkanları arasında yer alıyor.

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