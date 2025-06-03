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İBB 5. dalgada belediye başkanları videosu tepki çekti Şamil Tayyar 'yakışmadı'

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmanın beşinci dalga ayağı yargıya sevk görüntüleri ile gündeme oturdu. Gözaltındaki 5'i belediye başkanı 38 kişinin adliyeye sevkinin kameraya alınıp medyaya servis edilmesine Şamil Tayyar da tepki gösterdi.

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İBB 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 5'i belediye Başkanı biri eski CHP'li vekil olmak üzere 38 kişinin adliyeye sevk görüntüleri olay oldu. Görüntülerin kameraya alınıp medyaya servis edilmesi 'kişilik haklarının ihlali' olarak yorumlandı. 

Türkiye'ye yakışmadı

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar görüntülere ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Haklarında isnat edilen suçlama ne kadar ağır olursa olsun, bu görüntülerin çekilmesine izin verilmesi veya servis edilmesi, yeni Türkiye’ye yakışmadı" ifadelerini kullandı. Şamil Tayyar şunları söyledi:

"AK Parti, eski Türkiye’nin tüm kötü alışkanlıklarını silen devrim niteliğinde önemli reformlar yaptı. İktidara gelir gelmez ilk işlerinden biri, ceza kanunu ve yargılama usullerini tümden değiştirmekti. Temel amaç, kişilik haklarını korumak, adil yargılamayı temin etmekti. Haklarında isnat edilen suçlama ne kadar ağır olursa olsun, bu görüntülerin çekilmesine izin verilmesi veya servis edilmesi, yeni Türkiye’ye yakışmadı. Mücadeleye devam ama usulünce…"

5 belediye başkanı gözaltında

5. dalgada 3'ü İstanbul'dan 5 CHP'li belediye başkanı gözaltında bulunuyor. 

İBB 5. dalgada belediye başkanları videosu tepki çekti Şamil Tayyar 'yakışmadı' - Resim: 0
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

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