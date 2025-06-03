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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan çok kritik uyarı: Burada 7’den büyük deprem olabilir

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan çok kritik uyarı: Burada 7’den büyük deprem olabilir

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy depreme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

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 Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 02.17 sıralarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.  Korkutan depremi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Ekol TV muhabiri Enes Arol'a değerlendirdi. Üşümezsoy şu ifadeleri kullandı:

Ege’nin bu kesimi, Akdeniz kabuğunun Girit’in altına dalmasıyla oluşan karmaşık fay sistemleri nedeniyle, sürekli bir gerilim altında ve büyük depremlere açık.

"Burada 7’den büyük deprem olabileceğini düşünüyoruz"

Burası Ege Denizi’nde en yüksek deprem kapasitesine sahip bölge. Bu fay tarihte büyük depremler yaratmıştır. Burada 1957 yılında olan 7’nin üzerindeki depremle fay stresini boşaltmıştı. Santorini’de de 1956 yılında 7.7’lik deprem oldu. O yüzden Santorini için rahattık. Burada 7’den büyük deprem olabileceğini düşünüyoruz. Bu depremler büyük bir depremi getirebilir.

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