Vodafone, TBMM yerleşkesinde 5G sinyali vermeye başladı

Vodafone, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesinde 5G sinyali vermeye başladığını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, TBMM'deki 5G kurulum çalışmalarını tamamlayan Vodafone, yerleşke genelinde 5G sinyali vermeye başladı. 5G destekli cihaza sahip olup cihazın şebeke ayarlarından 5G'yi açan ve hizmet izni veren kullanıcılar yeni altyapı üzerinden hizmet alabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, 5G'ye hazırlık çalışmalarını kamu otoriteleriyle işbirliği halinde sürdürdüklerini belirtti.

Aksoy, mobil operatörler olarak İstanbul Havalimanı'ndan başlayarak 4 büyük kulübün futbol sahalarında 5G teknolojisini futbolseverlerle buluşturduklarını vurgulayarak, "Şimdi de TBMM'de birlikte tamamladığımız altyapı üzerinden 5G sinyali vermeye başladık. 5G destekli cihaza sahip olup cihazın şebeke ayarlarından 5G’yi açan ve hizmet izni veren kullanıcılar bu teknolojiyi deneyimleyebiliyor." ifadelerini kullandı.

5G hizmetini deneyimleyen abone sayılarının her geçen gün arttığını ve bu gibi deneyim alanlarının sayısının artmasının 5G hazırlıkları için de faydalı olduğunu vurgulayan Aksoy, kullanıcıların 5G destekli telefonlara ilişkin detaylara operatörlerin internet sitelerinden erişebildiğini aktardı.

"Bu teknolojiyi bugüne kadar 14 ülkede hayata geçirdik"

Aksoy 5G alanında uzun zamandır çalışmalar yürüttüklerine dikkati çekerek, "5G, sunduğu hız ve kapasite ile benzeri görülmemiş üretkenlik seviyelerinin kilidini açacak ve gecikme süresini en aza indirerek hem bireylere hem de endüstriyel ortama önemli faydalar sağlayacak. Bu teknolojiyi bugüne kadar 14 ülkede hayata geçirmiş olan Vodafone Grubu'nun global deneyiminden aldığımız güçle 5G'yi ülkemizde kurum ve bireylerin hizmetine sunmak için uzun zamandır çalışmalar yürütüyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Bu kapsamda, özelleştirilmiş Mobil Şebeke alanında Tofaş'ta pilot çalışma gerçekleştirdiklerine değinen Aksoy, Tofaş'ın yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alanda insanları ve nesneleri birbirine bağlamak için bu lokal şebeke çözümünden yararlandığı bilgisini paylaştı.

Aksoy, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın kurduğu, dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT'te 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke kurulumunu tamamladıklarını aktardı.

Türkiye'nin ilk 5G stadyum konserini gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Aksoy, geçen sezon Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde uyguladıkalrı 5G destekli Şahin Gözü sistemiyle salondaki ve ekran başındaki voleybol seyircilerinin seyir zevkini artırdıklarını anlattı.

"5G ihalesinin makul fiyat ve koşullarda yapılması önem taşıyor"

Aksoy, 5G ihalesinin makul fiyat ve koşullarda, yatırım-yükümlülük dengesi gözetilerek yapılmasının büyük önem taşıdığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Frekans tahsislerinin yüksek 5G performansını sağlayacak miktarda, orantılı ve ekonomik olarak uygun seviyede olan spektrum ücretleri ile yapılması, operatörlerin şebeke yatırımına daha fazla odaklanmasını sağlayacak. Operatörlerin makul bedellerle spektrum kullanım hakkını elde etmesi ve şebeke kurulumuna ilişkin yatırımlara daha fazla kaynak ayrılabilmesi için spektrum bantlarının zamanında hazır edilmesi ve planlanması, her yeni bant için tahsis edilecek frekans miktarının operatörlerin ihtiyacını karşılayacak minimum seviyede olması önem arz ediyor.

Ayrıca, tahsis edilecek frekans dilimleri arasında yüksek asimetri olmasından kaçınılmalı. İhale sonrasında piyasada adil rekabetin sağlanması ve tüm kullanıcıların deneyimlerinin iyileşmesi için ihalede bu hedefin de gözetilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte, kapsama ve kalite yükümlülüklerinin teknoloji bağımsız olması ve kapsamanın artırılması için teşviklere yer verilmesi önemli. Yerlilik yükümlülüğünün üreticileri teşvik edecek bir mekanizmaya dönüştürülmesi yerli yatırımları artıracaktır. Son olarak, sabit genişbant ile ilgili yapılacak lisans uzatım koşullarıyla 5G ihalesi arasında orantısız farklar olmaması da adil rekabet koşullarının sağlanması için önemli."