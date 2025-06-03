Bill Gates'in bağışladığı serveti oraya gidecek

Microsoft'un kurucu ortağı milyarder iş insanı Bill Gates, bağışladığı servetinin "büyük" kısmının, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için gelecek 20 yıl içinde Afrika'ya harcanacağını açıkladı.Abone ol
Axios'un haberine göre, Gates, geçen ay yüzde 99'unu bağışladığını duyurduğu 200 milyar doların üstündeki servetine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Söz konusu servetin "büyük" bölümünün gelecek 20 yıl içinde Afrika'daki zorluklarla mücadele için harcanacağını belirten Gates, "Afrika'daki her ülke, sağlık ve eğitim yoluyla insan potansiyelini açığa çıkararak refah yolunda ilerlemelidir." ifadesini kullandı.