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Kurban Bayramı hava durumu yakıp kavuracak! Arife günü, bayramın 4 günü hava nasıl olacak?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kurban Bayramı hava durumu yakıp kavuracak! Arife günü, bayramın 4 günü hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı süresince hava durumu nasıl olacak araştırmaları başladı. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren artıyor. Mevsim normalleri üzerine rakamlar görülmesi muhtemel...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin yarından itibaren yağışsız ve sıcak havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın batı kesimlerde, zamanla tüm yurtta artarak, bayram süresince mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Arife günü Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin, bayramın 1. günü ise Doğu Anadolu'nun doğusunun gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörülüyor.

İstanbul ve İzmir'de yağış yok

Bayramın 2. günü yağış beklenmezken, 3. günü Hakkari ve Van çevreleri ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin, 4. günü ise Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağış alacağı tahmin ediliyor.

Arife günü ve bayram süresince Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya'da hava durumu genellikle az bulutlu ve açık olacak.

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