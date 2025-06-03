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Marmaray'daki kızın ifadesi çıktı! Deniz Eroğlu 18 yaşındaki Zehra'nın başörtüsüne takmış

İSTANBUL'da Marmaray'da Deniz Eroğlu adlı kişinin çocuklarının önünde yumruklu saldırıya uğramasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olay sırasında Eroğlu tarafından hakarete maruz kaldığını iddia eden 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Zehra şikayetçi oldu. Deniz Eroğlu, genç kızın başörtüsü takmasından rahatsız olmuş ve hakaretlerde bulunmuş.

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Marmaray'da Deniz Eroğlu adlı kişi çocuklarının gözü önünde darp edilmişti. Öncesi var denilerek ortaya atılan iddia ise milyonları ikiye böldü. Olayların merkezindeki 18 yaşındaki genç kadın da 'hakarete maruz kaldım, ağlatıldım' diyerek olay babada Deniz Eroğlu'ndan şikayetçi oldu.

Başörtülü diye sataşmış...
Marmaray'da yaşanan yoğunluk sırasında Deniz Eroğlu'nun trene binerken kendisine yönelik sert ve aşağılayıcı sözleriyle başladı. Eroğlu'nun "Çekil buradan, çocuklar geçemiyor, sorumluluğu kim alacak?" gibi sözlerle bağırarak tartışmayı başlattığı, ardından ise genç kadının başörtüsünü hedef adığı öne sürüldü. Zehra A. ifadesinde şunları söyledi:

- "Trene binerken bana 'çekil buradan, niye burada duruyorsun, çocuklarımla geçemiyorum, çocuklarım sıkışsa bunun sorumluluğunu kim alacak' gibi şeyler söyledi ve trene bindi.

-Ben kendisine 'abi özür dilerim, tren zaten sıkışık, çekilebildiğim kadar çekildim' dedim. Hemen arkamda, çok yakın mesafeme geçerek kendi kendine konuşmaya devam etti.

-Başörtümü kastederek 'Sizden her yerde var, sürekli ayak altındasınız' dedi.

-Hakaret içerikli konuşmalar yapmaması gerektiğini söyledim. Onu teskin etmek için 'ya sabır, ya selamet' dedim.

-Bu söz üzerine '20 yaşındaki kız ya sabır ya selamet çekiyor' diyerek tepki gösterdi. Kendisine tepki veremediğim için ağlamaya başladım. Uzaklaşmaya çalıştım fakat tren kalabalık olduğu için uzaklaşamadım"

Kızı ağlattın deyince...

Yaşadığı psikolojik baskı ve aşağılamanın etkisiyle ağlarken araya giren E.D'nin "Kızı ağlattın, yaptığını beğendin mi?" sözleriyle tepki verdiğini aktardı. Bu müdahale sonrası Deniz Eroğlu ile E.D. arasında çıkan tartışmanın fiziki kavgaya dönüştüğü ve E.D.'nin Eroğlu’na yumruk attıktan sonra trenden indiği belirtildi.

marmaray kavga

Sürekli hakaret etti
Genç kadın, ifadesinde olay anında başka yolcuların da desteğini gördüğünü, özellikle K.T. isimli bir yolcunun hem kendisini sakinleştirdiğini hem de ailesiyle iletişim kurduğunu ifade etti. Ayrıca, Deniz Eroğlu'nun tren boyunca yüksek sesle bağırarak kendisine hakaret etmeye devam ettiğini, yumruklarını sıkarak tehditkâr hareketlerde bulunduğunu söyledi.

Eroğlu'nun olayın ardından başka bir yolcu olan İ.A.'ya da saldırarak onun gömleğini yırttığı bilgisi ifadeye yansıdı. Genç kadının ifadesiyle olayın sadece fiziksel bir saldırıdan ibaret olmadığı, psikolojik baskı ve sözlü hakaretlerle de şekillendiği ortaya çıktı. Genç kadın Deniz Eroğlu hakkında ayrıca başka bir dosya üzerinden de şikayetçi olduğunu belirtti. Olayın adli boyutu genişlerken, yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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