Marmaray'daki kızın ifadesi çıktı! Deniz Eroğlu 18 yaşındaki Zehra'nın başörtüsüne takmış

- "Trene binerken bana 'çekil buradan, niye burada duruyorsun, çocuklarımla geçemiyorum, çocuklarım sıkışsa bunun sorumluluğunu kim alacak' gibi şeyler söyledi ve trene bindi.

-Ben kendisine 'abi özür dilerim, tren zaten sıkışık, çekilebildiğim kadar çekildim' dedim. Hemen arkamda, çok yakın mesafeme geçerek kendi kendine konuşmaya devam etti.

-Başörtümü kastederek 'Sizden her yerde var, sürekli ayak altındasınız' dedi.

-Hakaret içerikli konuşmalar yapmaması gerektiğini söyledim. Onu teskin etmek için 'ya sabır, ya selamet' dedim.

-Bu söz üzerine '20 yaşındaki kız ya sabır ya selamet çekiyor' diyerek tepki gösterdi. Kendisine tepki veremediğim için ağlamaya başladım. Uzaklaşmaya çalıştım fakat tren kalabalık olduğu için uzaklaşamadım"