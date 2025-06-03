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İran'ın uranyum zenginleştirmesine izin yok! Trump iddiayı yalanladı

İran'ın uranyum zenginleştirmesine izin yok! Trump iddiayı yalanladı

ABD'nin İran'a 'düşük seviyede uranyum zenginleştirme' konusunda izin vereceği iddiasını ABD Başkanı Donald Trump yalanladı. Trump, muhtemel nükleer anlaşma kapsamında buna izin vermeyeceğini söyledi.

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ABD merkezli haber sitesi Axios, İran'a sunulan nükleer anlaşma teklifinin taslağında İran'ın "düşük seviyede uranyum zenginleştirmesine belirli bir süre izin verileceğinin" belirtildiğini iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamayla bu iddiayı yalanladı.

Trump paylaşımında İran'ın uranyum zenginleştirme programının önceki yönetim tarafından daha önce durdurulmuş olması gerektiğini belirterek, "Muhtemel anlaşmamız kapsamında uranyumun zenginleştirilmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD VE İRAN ARASINDAKİ NÜKLEER ANLAŞMAZLIĞI

ABD ve İran nisan ayından bu yana nükleer anlaşmazlığın çözümüne yönelik 5 tur görüşme gerçekleştirdi. Müzakereler, önce karşılıklı güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda bir anlaşmaya doğru çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. ABD, İran'ın atom bombası yapımında kullanıldığına inandığı yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimini durdurmasını istiyor.

Nükleer programının her zaman barışçıl olduğunu savunan İran ise yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programını "kısıtlamaya" hazır olduğunu belirtirken, ABD'nin geri adım atmayacağına dair garantiler istiyor.

İran'ın ayrıca uranyum zenginleştirme santrifüjlerini sökmeyi, uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı veya zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2015'teki anlaşmada kararlaştırılan seviyelerin altına düşürmeyi kabul etmeyeceği belirtiliyor.

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