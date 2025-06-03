BIST 9.280
DOLAR 39,16
EURO 44,73
ALTIN 4.231,56
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

35 yaşındaki adam öldürüldü! Mersin'deki cinayette 4 gözaltı

35 yaşındaki adam öldürüldü! Mersin'deki cinayette 4 gözaltı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde dün silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. 17 yaşındaki katil zanlısı yakalandı. Cinayetin, 2023'te M.K'nin silahlı saldırıda öldürülmesiyle bağlantılı olduğunu belirleyen ekipler, 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

Abone ol

Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi'nde dün "peçe" giyerek yüzünü gizleyen zanlı, tabancayla Rıdvan Güner'e (35) ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Güner'in cenazesi morga kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kimliği tespit edilen zanlı M.A. (17) yakalandı.

Cinayetin, 2023'te M.K'nin silahlı saldırıda öldürülmesiyle bağlantılı olduğunu belirleyen ekipler, suça karıştıkları değerlendirilen Y.K. M.E. ve Y.K'yi de gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bedelli askerlik uygulamasının aşamaları görüntülendi
Foto Galeri Bedelli askerlik uygulamasının aşamaları görüntülendi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu
Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu
Bakan Murat Kurum'dan 'Yarısı Bizden' paylaşımı
Bakan Murat Kurum'dan 'Yarısı Bizden' paylaşımı
Ünlü şeflerden Türk Kızılaya kurban bağışı desteği
Ünlü şeflerden Türk Kızılaya kurban bağışı desteği
Bahçeli'den terörsüz Türkiye mesajı! 'Altın fırsat kaçırılmamalı'
Bahçeli'den terörsüz Türkiye mesajı! 'Altın fırsat kaçırılmamalı'
Marmaris'te deprem: Marmaris depremi diğer fayları tetikler mi?
Marmaris'te deprem: Marmaris depremi diğer fayları tetikler mi?
Akdeniz'deki 5,8 büyüklüğündeki deprem! 75 kişi etkilendi, yıkım yok
Akdeniz'deki 5,8 büyüklüğündeki deprem! 75 kişi etkilendi, yıkım yok
YÖK Başkanı Erol Özvar'dan YKS adaylarına mesaj
YÖK Başkanı Erol Özvar'dan YKS adaylarına mesaj
Ray Sigorta 'Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2025' listesinde yer aldı
Ray Sigorta 'Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2025' listesinde yer aldı
Mayıs ayı verileri belli oldu! Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş enflasyon açıklaması
Mayıs ayı verileri belli oldu! Bakan Mehmet Şimşek'ten flaş enflasyon açıklaması
Trump'dan Tahran'a net mesaj: İzin verilmeyecek
Trump'dan Tahran'a net mesaj: İzin verilmeyecek
Bakan Tunç duyurdu: Tutuklulara Kurban Bayramı'nda açık görüş izni
Bakan Tunç duyurdu: Tutuklulara Kurban Bayramı'nda açık görüş izni
Bayram nedeniyle paralar hesaplara erken yatırıldı! Bakan Göktaş duyurdu
Bayram nedeniyle paralar hesaplara erken yatırıldı! Bakan Göktaş duyurdu