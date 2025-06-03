Marmaris'te deprem: Marmaris depremi diğer fayları tetikler mi?

Marmaris açıklarında sabaha karşı 5,8 büyüklüğünde deprem oldu. Uzmanlar, depremin Marmaris Fay Zonu'na komşu karadaki fayları tetikleyebileceğinin öngörüldüğünü belirtti.

Abone ol

Akdeniz'de saat 02.17'de 5.8 büyüklüğünde deprem oldu. Marmaris'in 10,43 kilometre açığında meydana gelen deprem, 67.91 kilometre derinlikte kaydedildi.

14 yaşındaki Afranur Günlü, panik atak nedeniyle hayatını kaybederken 69 kişi yaralandı.

Depreme ilişkin uzmanlar açıklamalar yaparken İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, çevre illerde de hissedilen depremi değerlendirdi.



Prof. Dr. Sözbilir, depremin "Pliny-Strabo" olarak bilinen yapının batı sınırında kalan Marmaris Fay Zonu üzerinde meydana geldiğinin anlaşıldığını söyledi.

Bu depremin, Marmaris Fay Zonuna komşu karadaki fayları tetikleyebileceğinin öngörüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Sözbilir, "Afrika levhası ile Anadolu levhasının batı sınırı üzerinde bulunan bu denizaltı fayının geçmişte 7 büyüklüğünü aşan depremlere neden olduğu tahmin edilmektedir." dedi.

Sözbilir, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu nedenle, denizaltı sismik tehlike kaynaklarımızı daha iyi tanımak ve can ve mal kaybı açısından yaşanabilecek risklerimizin düzeyini doğu tanımlayabilmek için, Türkiye karası üzerindeki fayların yanı sıra denizaltı faylarımızın da güncellenmesi devam eden Türkiye Diri Fay Veri Tabanı'na aktarılması önem arz etmektedir."