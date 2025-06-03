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Abdulkadir Uraloğlu bayram müjdesini verdi otoyol ve köprüler ücretsiz yol yapımı yok

Seyahat edecek vatandaşlara müjdeli haber geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda otoyolların ücretsiz olacağını açıkladı. Bayram boyunca yollardaki çalışmalar da durduruldu. Bayram trafiğini hafifletmek için bazı araçlara sınırlama getirildi. İşte yollardaki bayram tedbirleri.

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Kurban Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca vatandaş seyahat planlarını yaparken, sürücüleri sevindirecek haber geldi. Resmi açıklamaya göre bayram süresince otoyollar ve köprüler ücretsiz olacak. 

Köprü ve otoyollar ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ücretsiz olacağını bildirdi. Uraloğlu, 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00’da (Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece) başlayacak uygulamanın 9 Haziran Pazartesi günü saat 24.00’e kadar süreceğini söyledi.

Metro ve marmaray da ücretsiz

Bayram boyunca Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı da ücretsiz olarak hizmet verecek. Uraloğlu, uygulamanın 6 Haziran Cuma günü saat 00.00’dan (Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece) itibaren 9 Haziran Pazartesi günü saat 24.00’e kadar devam edeceğini belirtti.

Yollarda çalışma olmayacak
Bayram trafiğini rahatlatmak için de önlemler alındı. Bakanın verdiği bilgiye göre zorunlu haller dışında yol yapım çalışmaları durduruldu. Özel izinle trafiğe çıkan araçlar da bayram boyunca yollardan uzak tutulacak, bu araçlara izin verilmeyecek. 

Otobüs biletlerine denetim

Bayramı fırsat bilip otobüs fiyatlarına fahiş zam yapanlara yönelik denetimlerin artırıldığını belirten Bakan şunları söyledi:
-Kurban Bayramı tatil döneminde otobüs bileti bulma ve fahiş fiyat mağduriyeti yaşamaması için yolcu taşımacılığında denetimlerimizi artırdık. Kurallara uymayan otobüs işletmecilerine 11 milyon liralık idari işlem uyguladık. Bundan sonra da korsan taşımacılık yapan, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren-bindiren, fahiş fiyatlarla bilet kesen firmalara idari işlem uygulamaya devam edeceğiz.

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