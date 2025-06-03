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Abdulkadir Uraloğlu bayram müjdesini verdi! Yola çıkanlar için güzel haber

Abdulkadir Uraloğlu bayram müjdesini verdi! Yola çıkanlar için güzel haber

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde Kurban Bayramı tatiline yönelik alınan tedbirlere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatiline yönelik alınan tedbirlere ilişkin basın toplantısı düzenledi. "Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yurt çapında diğer tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir problem yaşanmaması için personel sayımızı arttırdık" diyen bakan bir de müjde verdi. 

Köprü ve otoyollar ücretsiz
Uraloğlu: "Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak." dedi.

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