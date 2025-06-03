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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final programı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final programı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final programı duyuruldu.

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Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde play-off yarı final turu, 5 Haziran'da başlayacak. Turda üç galibiyete ulaşan takımlar finale yükselecek.

Yarı final eşleşmelerinin programı şu şekilde:

5 Haziran Perşembe:

20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

6 Haziran Cuma:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes (BJK Fibabanka)

7 Haziran Cumartesi:

20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

8 Haziran Pazar:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes (BJK Fibabanka)

9 Haziran Pazartesi:

20.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

10 Haziran Salı:

20.30 Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)

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