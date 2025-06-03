Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final programı belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final programı duyuruldu.Abone ol
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde play-off yarı final turu, 5 Haziran'da başlayacak. Turda üç galibiyete ulaşan takımlar finale yükselecek.
Yarı final eşleşmelerinin programı şu şekilde:
5 Haziran Perşembe:
20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)
6 Haziran Cuma:
20.30 Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes (BJK Fibabanka)
7 Haziran Cumartesi:
20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)
8 Haziran Pazar:
20.30 Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes (BJK Fibabanka)
9 Haziran Pazartesi:
20.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
10 Haziran Salı:
20.30 Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)